7 ملايين مستفيد من مبادرات «إينوك» خلال 5 سنوات

المصدر: دبي - وام

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كشفت مجموعة إينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن دعمها ما يقرب من 7 ملايين فرد في الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال مبادراتها وأنشطتها المعنية بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، والتي بلغت 9.839.219 درهماً وركّزت على تنمية الشباب والتعليم وتطوير المهارات والصحة ودعم المجتمعات المستحقة خلال رمضان.

وأبرمت إينوك شراكات واعدة مع عدد من الهيئات الحكومية والشركات والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات للمساهمة في تحقيق الرفاهية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وبين عامي 2019 و2023، نفّذت «إينوك» ما يزيد على 279 حملة ضمت أكثر من 20 ألف متطوع أمضوا أكثر من 23 ألف ساعة تطوعية.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: تحظى أنشطة ومبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات داخل مجموعة إينوك بأهمية كبيرة، فإلى جانب جهودنا لتسريع وتيرة تطوير قطاع الطاقة في الإمارة، نعمل على تحقيق الفائدة والمردود الإيجابي للمجتمعات المحلية، وسنواصل جهودنا لدعم المجتمع وإحداث التغيير الإيجابي بما يعكس روح التضامن والتآزر والمشاركة المجتمعية.

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