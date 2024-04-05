بلدية دبي تعزز جاهزيتها للعيد بحملات رقابية وتفتيشية

المصدر: دبي - وام

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أعلنت بلدية دبي، جاهزيتها التامة للرقابة على مجالات الصحة والسلامة العامة وسلامة الأغذية خلال عيد الفطر في الإمارة، عبر تكثيف حملاتها الرقابية والتفتيشية على جميع أسواق إمارة دبي والمراكز التجارية والمؤسسات الغذائية، ومنشآت إعداد وتحضير الطعام، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الخاصة بنقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية، إضافة إلى وضع خطة عمل متكاملة لمقاصب دبي خلال العطلة.

يأتي ذلك في إطار خطة بلدية دبي واستعداداتها الاستباقية لمتابعة القطاعات الحيوية الأكثر نشاطاً خلال أيام العيد، بهدف التأكد من التزامها بكافة معايير السلامة والصحة العامة وسلامة الأغذية، حرصاً منها على توفير أقصى مستويات الحماية الاستباقية للمجتمع من كافة المخاطر الغذائية، وتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة، بما يعزز مستهدفاتها في توفير منظومة غذائية وصحية مستدامة، تحقق لأفراد المجتمع أفضل مستويات الصحة العامة وجَودة الحياة والرفاهية.

أفضل ممارسات

وتستهدف حملات بلدية دبي في مجال سلامة الأغذية، المؤسسات الغذائية وخاصة محلات الحلويات الشعبية والعربية والشوكولاتة والمخابز التي يزداد الإقبال عليها خلال فترة العيد، للتأكد من تطبيق أفضل الممارسات التي تمنع تلوث هذه المنتجات، وخاصة التلوث التبادلي وضمان صحة المتعاملين بالأغذية، والتأكد من استيفاء تلك المؤسسات الاشتراطات الخاصة بنقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية، وعمليات الحفظ الحراري الساخن والبارد وحماية الأغذية من الملوثات الخارجية.

تثقيف صحي

كما تركز الحملات، على التوعية والتثقيف الصحي للعاملين بالمؤسسات الغذائية المختلفة، والتأكيد على تطبيق أفضل الممارسات الصحية والالتزام بالنظافة الشخصية، وارتداء القفازات وغطاء الرأس وتوفر بطاقات الصحة المهنية لديهم، فضلاً عن التأكيد على طهي الأطعمة على درجات حرارة مناسبة والالتزام بدرجات الحرارة التي تحفظ عليها الأغذية بعد التحضير.

وخصصت بلدية دبي، فريقاً مكوناً من 56 مفتشاً لتنفيذ حملات وجولات تفتيشية على المنشآت الفندقية، وصالونات ومراكز التجميل الرجالية والنسائية، والمقاهي، ومراكز خدمة السيارات، إضافة إلى الرقابة على السلامة العامة في مناطق الألعاب، وسلامة المنتجات الاستهلاكية كألعاب الأطفال ومنتجات الحناء وصبغ الشعر، فضلاً عن الرقابة على فعاليات القرية العالمية، وأسواق العمال المجتمعية والمساكن العمالية، إضافة إلى الرقابة على مراكز التسوق ودور السينما للتأكد من جودة الهواء.

كما هدفت الحملات، إلى ضمان الالتزام بضوابط واشتراطات الصحة والسلامة العامة، ومدى مطابقة المنتجات للمواصفات المعتمدة وتوفر التصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة والأعمال، والتأكد من جودة ومطابقة أنظمة المياه المختلفة مثل أحواض السباحة والخزانات، وجودة أنظمة الهواء الداخلي، ومراعاة متطلبات السلامة في المسابح وتوفر المنقذ، وسلامة المصاعد.

وستنظم البلدية عدداً من الفعاليات والأنشطة الترفيهية للعمال في مناطق محيصنة الثانية والقوز، بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في الإمارة.

ووضعت بلدية دبي، خطة عمل متكاملة لضمان سير العمل في مقاصب دبي، لتقديم خدمات ذات جودة عالية تتوافق مع تطلعات واحتياجات الأسر، حيث شملت الخطة توفير طاقم عمل لتغطية العدد المتوقع من المواشي الواردة للمقصب خلال أيام عيد الفطر، وتوفير الأطباء البيطريين لضمان التحقق من صحة الذبائح وخلوها من الأمراض.

كما أطلقت مجموعة من المبادرات الرامية إلى تحفيز وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام التطبيقات الذكية، بهدف الاستفادة من مزاياها المتعددة وسلاسة الخدمات الخاصة بشراء المواشي وتوصيلها للمنازل.

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