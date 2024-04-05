سيف بن زايد يكرم الفائزين بجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه في دورتها الـ10

المصدر: أبوظبي ـ وام

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كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الفائزين بالدورة الـ10 من جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه «دورة عام الاستدامة»، كما كرم سموه الشركاء والداعمين للجائزة.

وهنأ سموه الفائزين وأسرهم على مشاركتهم المتميزة، وأدائهم الطيب في هذه الجائزة، التي تحمل مضامين القيم والأخلاقيات الإسلامية، وتعنى بتنشئة الأجيال على قيم الإسلام الوسطية السمحة ومبادئه السامية الراقية. كما قدم سموه الشكر لجميع المشاركين والشركاء والرعاة، والعلماء الأفاضل، والإعلاميين الذين أسهموا في إنجاح تحقيق الأهداف الإنسانية للجائزة.

وأطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بمناسبة مرور 10 أعوام على جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه، الهوية المرئية الجديدة للجائزة، والتي تعكس أهدافها الرئيسية ورؤيتها وتوجهاتها بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وقيمها الحضارية.

وتم عرض فيديو يظهر الهوية المرئية الجديدة لجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه بما تحمل من مضامين إنسانية وتطلعات نحو مستقبل أفضل.

وألقى الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أمين عام جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه، كلمة الجائزة في الحفل، مقدماً الشكر إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على دعمه ورعايته للجائزة منذ انطلاقتها.

وأضاف أن هذه الجائزة مباركة، فهي تأتي في إطار البحث في علوم القرآن الكريم.

وأوضح أن جائزة التحبير للقرآن وعلومه، تتألق في النجاحات بدعم وبرؤية راعي الجائزة، حيث استطاعت أن تحقق أرقاماً وإنجازات، وتضيف في كل سنة حقولاً جديدة ومجالات، وتتضمن الجائزة اليوم 15 مسابقة منفصلة، بمثابة الأغصان النافعة المثمرة، وأعداد المشاركين تنمو وتزداد.

ومن ناحيته، قال الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، مدير عام الجائزة، رئيس اللجنة العليا، إن جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه في دورتها الـ10، استمرت في حمل اسم «دورة عام الاستدامة» وتمديده لعام آخر في الدولة، وفق رؤية قيادتها الرشيدة.

وأشار إلى أنه وبدعم متواصل من راعي الجائزة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حققت الجائزة أرقاماً قياسية، بمشاركة عالمية لافتة في أيام شهر رمضان من 102 جنسية حول العالم، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تسجلها الجائزة لأول مرة في تاريخها، وتأكيداً على الدور المهم الذي تلعبه في تحقيق رؤيتها وأهدافها، ضمن جهود التواصل الحضاري بين الشعوب.

حضر الحفل، عدد من الشخصيات من المسؤولين الحكوميين وعدد من السفراء المعتمدين لدى الدولة، وعدد من طلبة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وكلية الشرطة.

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