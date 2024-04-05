«دو» تتبرع بمليون درهم لمؤسسة الجليلة

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن تبرعها بمبلغ مليون درهم لمؤسسة الجليلة للرعاية الصحية التي تكرِّس جهودها للارتقاء بحياة الأفراد من خلال التعليم والأبحاث الطبية.

وتهدف المبادرة إلى دعم جهود المؤسسة المستمرة لتوفير خدمات وبرامج الرعاية الصحية الحيوية للأفراد الأقل حظاً، كما يعد هذا التعاون جزءاً من حملة «دو» الرمضانية تحت شعار «الخير يدوم»، والتي تسلط الضوء على الأثر الإيجابي المستمر للأعمال الخيرية.

ويساهم التعاون مع مؤسسة الجليلة في تعزيز الجهود التي تبذلها «دو» للارتقاء بجودة حياة الناس في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى توسيع نطاق مبادرتها الخيرية وذلك في إطار التزامها بمسؤوليتها المجتمعية، وسيشهد التعاون، مشاركة «دو» في دعم جملة من مبادرات مؤسسة الجليلة.

وذلك عبر تشجيع العملاء على التبرع من خلال إرسال الرسائل القصيرة وعلى منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة. وسيؤدي تضافر الجهود التعاونية إلى تمكين كل من «دو» ومؤسسة الجليلة لتقديم المساعدات للأفراد الأقل حظاً على المدى الطويل، والمساهمة في تعزيز نهضة المجتمع الإماراتي والارتقاء برفاهيته على النحو الأمثل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز