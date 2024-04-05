«شرطة دبي» والقنصلية القطرية تبحثان سبل تعزيز التعاون

المصدر: دبي ـ البيان

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استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، سعيد بن علي الهاجري، قنصل عام دولة قطر الشقيقة.

وذلك في نادي ضباط الشرطة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء عبدالله الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، وعدد من كبار الضباط.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والقنصلية القطرية، إضافة إلى مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ورحب معالي الفريق عبدالله خليفة المري، بالقنصل العام، مؤكداً حرص شرطة دبي على تعزيز التعاون والتواصل الدائم مع الهيئات الدبلوماسية في الدولة بما يخدم الصالح العام، مشيراً إلى عمق الروابط المشتركة بين دولة الإمارات ودولة قطر الشقيقة اجتماعياً وثقافياً وتاريخياً وعلمياً وغيرها.

من جهته، أشاد سعيد بن علي الهاجري، بالتعاون المشترك مع شرطة دبي في مختلف المجالات، منوهاً بالمستوى والتقدم الأمني والشرطي في شرطة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، والسمعة العالمية التي تحظى بها دولة الإمارات في الأمن والأمان.

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