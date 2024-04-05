جولة جديدة من «رحلات الاستدامة» لتعزيز الوعي المجتمعي

المصدر: دبي - البيان

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نظمت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة جولة جديدة لحملة «رحلات الاستدامة»، التي تم إطلاقها العام الماضي، ضمن المبادرات الداعمة لتوجهات «عام الاستدامة»، تحت شعار «اليوم للغد»، وفي إطار جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز الوعي المجتمعي بالاستدامة وأهمية تحقيقها، ودعم إنجازات ونجاحات الدولة في الأهداف الـ17 العالمية لضمان ازدهار وجودة حياة المجتمع.

وأطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة هذا العام حملة جديدة من «رحلات الاستدامة»، بالشراكة مع «فرجان دبي» و«كريم بايك» و«كارفور»، في ممشى الخوانيج بدبي، وشارك فيها ممثلو «كريم بايك» و«كارفور» وأعضاء اللجنة الوطنية، وعدد من أفراد مجتمع دولة الإمارات، ووفر «كريم بايك» دراجات هوائية مجانية للمشاركين، بينما قدم «كارفور» هدايا صديقة للبيئة.

وقال عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: «تجسد الحملة نهج حكومة دولة الإمارات في تحفيز أفراد المجتمع لتبني أسلوب حياة مستدام، يسهم في بناء عالم أفضل للأجيال القادمة.

وتسعى اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة لبناء شراكات فعالة طويلة الأمد مع المؤسسات المجتمعية التطوعية العاملة في الدولة لدفع عجلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإمارات والعالم».

وعبرت علياء الشملان، المؤسسة والمديرة العامة لمؤسسة «فرجان دبي»، عن اعتزاز المؤسسة بالمشاركة في حملة «رحلات الاستدامة»، مؤكدة حرص فرجان دبي منذ تدشينها عام 2021 على المساهمة الفاعلة وتعزيز التواصل الإنساني والاجتماعي بين أفراد مجتمع دولة الإمارات في المبادرات الداعمة للاستدامة.

مساهمة

وقال سامي أمين، مدير أول عمليات كريم بايك: «يسرنا المساهمة في مبادرات عام الاستدامة وتعزيز تجربة الجمهور في «رحلات الاستدامة»، من خلال توفير دراجات هوائية مجانية من «كريم» التي أسهمت منذ إطلاقها في فبراير 2020 في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 3750 طناً، أي ما يعادل انبعاثات 1051 مركبة على مدار العام، ما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص الهدف السابع الذي يضمن الوصول إلى الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة».

وأضاف: «تم إطلاق «كريم بايك» عام 2020، وأصبح أكبر برنامج لمشاركة الدراجات الهوائية في المنطقة، بأكثر من 217 محطة لركن الدراجات في دبي وأبوظبي، وقد أصبحت الخدمة الخيار المفضل للنقل المستدام والترفيه بين السكان والسياح، بفضل تكلفة الخدمة المناسبة وسهولة الوصول إليها».

وقال بيرناردو بيرلويرو، الرئيس التنفيذي للعمليات في دول مجلس التعاون الخليجي لدى شركة «ماجد الفطيم للتجزئة: «يسعدنا أن نتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة لزيادة الوعي لدى مجتمعنا الإماراتي، حيث نسعى دائماً في ماجد الفطيم إلى المساهمة في الفعاليات التي تتوافق مع استراتيجياتنا في مجال الاستدامة، التي تهدف إلى تحقيق المحصلة الإيجابية في الماء والكربون بحلول عام 2040».

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