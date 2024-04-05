«كهرباء دبي» تتبنى سياسة «خدمات 360»

المصدر: دبي - البيان

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أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي تبنيها سياسة «خدمات 360» في جميع خدماتها لضمان أن تكون سلسة واستباقية ومتكاملة، تلبي احتياجات المتعاملين وتتخطى توقعاتهم.

ضمن جهودها للمساهمة في تعزيز الكفاءة الحكومية في تقديم الخدمات.

كما أكدت الهيئة حرصها على إشراك جميع المعنيين في مختلف مراحل تصميم الخدمات وفق رؤية «خدمات 360»، بما يدعم نهج «الحكومة الواحدة».

خدمات حكومية

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «من خلال تطبيق سياسة «خدمات 360» فإننا نهدف إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتقديم خدمات حكومية متكاملة تسهم في تسهيل حياة الناس، وتبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية توفر وقت وجهد المتعاملين.

كما نحرص على التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة للارتقاء بتجربة المتعاملين في إطار نموذج الجودة الشاملة ومعايير التميز المستدام لتحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام، مشيراً إلى التزام الهيئة بتعزيز تجربة المتعاملين عبر تبني أحدث التقنيات المتقدمة كتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات الميتافيرس».

وأوضح معالي الطاير أن تطبيق سياسة «خدمات 360» أسهم في أتمتة عمليات تقديم الخدمة بنسبة 100 % وتم إلغاء 90 % من نقاط تقديم الخدمات لتبسيط الإجراءات على المتعامل، حيث تتوافر جميع خدمات الهيئة بشكل رقمي عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي والقنوات الحكومية الموحدة، وفي عام 2023، بلغت نسبة سهولة الحصول على الخدمات 95 %، وحققت الهيئة 98.3 % في مؤشر السعادة.

ولفت إلى أن التكامل الرقمي لأنظمة هيئة كهرباء ومياه دبي مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة يسهم في توفير وقت وجهد المتعاملين

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