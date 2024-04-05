الشارقة تكثف الجهود لاستقبال العيد

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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كثفت الدوائر المحلية في الشارقة، جهودها لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال وضع الخطط لتأمين أسواق الإمارة.

والتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية، من خلال الحملات التفتيشية والرقابية، إذ شملت الحملات والزيارات الرقابية التي نفذتها الدوائر، كافة منشآت الخدمات الغذائية وبيع التجزئة والجمعيات، والصالونات الرجالية والنسائية، وأسواق الذهب، فضلاً عن جميع المنشآت الاقتصادية الأخرى التي يتعلق نشاطها بموسم العيد.

وأكد عبيد سعيد الطنيجي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية خصصت 43 فريقاً لأداء الدور الرقابي، ورصد مشوهات المظهر العام خلال عيد الفطر، كما وضعت الخطط اللازمة والاستباقية للتعامل مع بلاغات وملاحظات الجمهور، والرد على استفساراتهم، مبيناً أن الفرق تشمل مختلف مجالات العمل البلدي.

حيث ستتولى بعض الفرق متابعة المنشآت الغذائية، للتأكد من التزامها بالمعايير والضوابط الصحية، لاسيما في ظل ما تشهده من إقبال لافت خلال العيد، كالمطاعم والمخابز ومحال بيع الحلويات والمكسرات وغيرها، فضلاً عن متابعة صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، التي تحظى هي الأخرى بإقبال كبير.

حيث سيتم متابعتها بصورة مكثفة على مدار الساعة، بهدف تعزيز الصحة العامة في الإمارة، والمحافظة على سلامة الجمهور، والتأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة الملزمة بها هذه المنشآت، واستيفاء كافة المعايير المنظمة لسير العمل.

جهود

وقال: فرق الرقابة والتفتيش، ستكثف جهودها لرصد السلوكيات السلبية والباعة الجائلين الذين تحذر منهم البلدية بشكل مستمر، وتحث الجمهور على عدم التعامل معهم، إضافة إلى تكثيف الرقابة على الشواطئ بتوفير أعداد كبيرة من المنقذين، وتكثيف الرقابة على المسطحات الخضراء، والعمل على تهيئة مصليات العيد، وتوفير المواقف اللازمة لها، وتهيئتها بالكامل لاستقبال المصلين.

حيث وفرت البلدية كادراً متخصصاً ومزوداً بمختلف الآليات والمعدات اللازمة لإنجاز المهام على أكمل وجه، كما أن المواقف ستكون مجانية أول وثاني وثالث أيام العيد، باستثناء المناطق الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، منوهاً بأن حدائق مدينة الشارقة مستعدة لاستقبال الزوار، للاستمتاع بأجوائها المتميزة ومرافقها الخدمية المتنوعة.

خطط

إلى ذلك، كشف حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، عن استعداد الدائرة لاستقبال عيد الفطر وفق خطط لتأمين أسواق الإمارة، والتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية، من خلال حملاتها الرقابية، حيث شملت الحملات والزيارات الرقابية التي نفذتها الدائرة، كافة منشآت الخدمات الغذائية وبيع التجزئة والجمعيات، والصالونات الرجالية والنسائية، وأسواق الذهب.

بالإضافة لجميع المنشآت الاقتصادية الأخرى، التي يتعلق نشاطها بموسم العيد، كما أن فرق الدائرة كثفت زياراتها الميدانية وجولاتها التفقدية على أسواق الإمارة، والتي شملت عدداً من الأسواق الرئيسة، والمراكز التجارية، لتعريف التجار والبائعين بضرورة وضع قوائم توضح أسعار المنتجات.

بدوره، قال سالم أحمد السويدي، نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية الشارقة، إن الدائرة كثفت جهودها الرقابية على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، وأن الجولات الرقابية ستستمر خلال أيام العيد، للتأكد من تطبيقها كافة المعايير المعتمدة.

وأعلن مطار الشارقة، عن استعداداه الكامل لاستقبال المسافرين خلال إجازة عيد الفطر، والجاهزية التامة للتعامل الأمثل مع الارتفاع القياسي المتوقع في حركة الطيران، واستيعاب عدد الطائرات التي ستستخدم المطار خلال هذا الموسم، الذي تنمو فيه وتيرة الطلب على السفر من وإلى دولة الإمارات، حيث توقعت هيئة مطار الشارقة الدولي، استقبال قرابة 550 ألف مسافر عبر مطار الشارقة، والتعامل مع أكثر من 3200 حركة طيران، وذلك في الفترة من 2 إلى 15 أبريل الجاري، وبمتوسط حركة يومية تفوق 42 ألف مسافر.

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