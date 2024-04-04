بتوجيهات الشيخة هند.. بنك الإمارات للطعام ينظم الإفطار الجماعي الإنساني لأكثر من 5 آلاف عامل

المصدر: دبي ــ سعيد الوشاحي

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بتوجيهات حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام؛ التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والمختصّ بإدارة فائض الطعام والغذاء والحدّ من هدره، وتوزيعه وإيصاله للمستفيدين حول العالم، نظم برنامج «طبخة الألف»، أمس، الإفطار الجماعي الإنساني، وهو أحد المبادرات الخمس التي تعمل خلال شهر رمضان تحت مظلة بنك الإمارات للطعام، وذلك في حديقة زعبيل، حيث تم تقديم وجبات الإفطار لأكثر من 5000 عامل من جنسيات مختلفة الذي شارك في إعدادها وتجهيزها شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

وينضم الفطور الجماعي الإنساني ضمن برنامج «طبخة الألف» إلى مجموعة مبادرات بنك الإمارات للطعام الهادفة لتوفير وجبات غذائية للمستفيدين إلى جانب المبادرات والحملات الفرعية والتي تضمّ: حملة «فطوركم علينا»، ومبادرة «لا لهدر الطعام»، ومبادرة «السلال الغذائية»، و«إفطار مع العمال»، إضافةً إلى أكثر 25 برنامجاً توعوياً، وتنفذ هذه المبادرات بدعم من الشركاء الاستراتيجيين والداعمين لمبادرات وحملات البنك الذي يزيد عددهم عن 350 شريكاً استراتيجياً من المنشآت الغذائية والفنادق والشركات.

مشاركة فاعلة

وقالت منال بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي في بنك الإمارات للطعام، إن الإفطار الجماعي الإنساني انبثق من برنامج «طبخة الألف» أحد مبادرات بنك الإمارات للطعام في شهر رمضان، التي تترجم وتجسد رؤية وأهداف البنك التي تقوم على أساس تشجيع المجتمع للمشاركة الفاعلة في مثل هذه المبادرات، إلى جانب تشجيع الأعمال المساهمة السخية في إنجازها، والتي تسعى إلى توفير الوجبات والسلل الغذائية لمختلف الفئات المجتمعية.

وأشارت إلى أن برنامج «طبخة الألف»، والذي يقوم على أساس المنافسة بين نخبة من الطهاة من مختلف الجنسيات، لإعداد وتحضير ألف وجبة يومياً لكل طاه، حيث تتمحور الفكرة الرئيسة للبرنامج حول المنافسة في تحضير وجبات الخير، مع المحافظة على معايير الأمن والسلامة بدون أي هدر وبضوابط سلامة عالية لتحقيق أهداف وتطلعات بنك الطعام، يغرس قيم التنافس في فعل الخير والتطوع في خدمة المجتمع، لافتة إلى أنه بجانب دعم الطهاة والمتطوعين تقوم مجموعة من الشركات الغذائية والشركات المختصة بتحضير المطابخ، بتأمين الأدوات والمواد اللازمة لتكون بذلك هذه الشركات مساهماً فاعلاً في إنجاح هذا البرنامج، والذي يتم بإشراف مباشر من بلدية دبي على السلامة الغذائية من خلال الرقابة على المعايير المستخدمة من قبل بنك الإمارات للطعام في جميع خطوات استلام ونقل وتخزين وتوزيع الأغذية.

إقبال كبير

من جهته، قال إبراهيم علي خادم، مدير برنامج طبخة الألف، إن المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الطهاة الذين تطوعوا في إعداد آلاف الوجبات على مدار الأيام الماضية من مواطنين ومقيمين، والذين جسدوا بعطائهم أرقى قيم التلاحم المجتمعي والمسؤولية في المساهمة في إنجاح المبادرات التي تنطلق إلى المجتمع، مشيراً إلى أن البرنامج قام بتوزيع أكثر من 24 ألف ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الوجبات التي يتم إعدادها وتوزيعها قبل نهاية شهر رمضان المبارك عن 30 ألف وجبة ضمن برنامج طبخة الألف أحد مبادرات بنك الإمارات للطعام في شهر مضان والتي تهدف مجتمعة إلى تقديم أكثر من 5 ملايين وجبة إفطار وسحور.

وأوضح أن المبادرة تميزت بالمشاركة الكبيرة من قبل مختلف أفراد المجتمع الذي حرصوا على التواجد بصورة مستمرة للتطوع وتقديم العون والمساعدة في إعداد وتجهيز الوجبات وتوزيعها، لافتاً إلى أن أعداد المتطوعين تضاعفت في غضون أيام قليلة من انطلاق المبادرة، التي تساهم في تقديم وجبات الإفطار لفئات المجتمع الأكثر حاجة في بادرة إنسانية تعكس الترابط والتلاحم المجتمعي والتسامح والذي يتميز به المجتمع في دولة الإمارات.

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