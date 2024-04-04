"طرق دبي" تطلق مبادرات عيد الفطر

المصدر: وام

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، تنفيذ مبادرات عيد الفطر المبارك بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، ومركز راشد لأصحاب الهمم، ومؤسسة الاتحاد الخيرية، وشركة "كيوليس إم اتش آي" (مُشَغّل مترو وترام دبي)، وروكسي سينما، بهدف إسعاد فئات الأيتام، وأصحاب الهمم، والطلبة من خلال 3 مبادرات وهي "كسوة العيد"، و"تنظيم رحلات ترفيهية"، و"توزيع العيدية".

تأتي مبادرات العيد التي تنظمها الهيئة هذا العام انطلاقا من حرصها على تعزيز الترابط المجتمعي ونشر ثقافة التكافل مع فئات الأيتام وأصحاب الهمم ومشاركتهم في بهجة العيد من خلال توزيع "كسوة العيد" وهي مجموعة من الكنادير والمخاوير التي تعبر عن الهوية الإماراتية وأصالة الزي الوطني.

وتنظم هذه المبادرة بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة الاتحاد الخيرية وخياط "دار الحي" حيث سيتم توزيع مجموعة من ملابس العيد وهي عبارة عن ملابس إماراتية تقليدية "كنادير" للذكور، وتماشيا مع قيم العطاء والخير، فقد تم تخصيص مبادرة مميزة لفئة أصحاب الهمم من الفتيات المنتسبات لمركز راشد لأصحاب الهمم وهي توزيع "مخاوير" بمساهمة من محل "سلامة للخياطة" بهدف إدخال البهجة إلى قلوبهم وتهنئتهم بالعيد.

كما تضمنت المبادرات “توزيع العيدية” على طلبة المدارس الخيرية، ليتمكنوا من توفير احتياجاتهم والمشاركة في أنشطة احتفالات العيد.

كما ساهمت شركة "كيوليس إم اتش آي"، ضمن مبادرات العيد، بتنظيم رحلة للأطفال الأيتام إلى صالة سينما حيث تعتبر هذه الرحلات وسيلة ترفيهية لتعزيز السعادة في نفوس الأيتام.

يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات تنفذ سنويا مبادرات مجتمعية وإنسانية خلال شهر رمضان الفضيل وتمتد إلى فترة عيد الفطر المبارك وذلك لتحقيق غايات تعزيز التسامح والتعاون والسمعة المؤسسية وتشجيع الأفراد على العمل الجماعي.

كما تسعى الهيئة من خلال المبادرات المجتمعية التي تنظمها بالتعاون مع جهات ومؤسسات حكومية خاصة إلى رفع مستوى الشراكات وتفعيل اتفاقيات التعاون الخاصة بالشؤون المجتمعية والمبادرات الداعمة لمختلف الفئات داخل وخارج الدولة.

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