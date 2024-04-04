"إنستاشوب" تتيح لمستخدمي تطبيقها الذكي المساهمة في حملة "وقف الأم"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة "إنستاشوب"، المنصة الرقمية الرائدة للمتاجر المحلية في دولة الإمارات، عن مشاركتها في دعم حملة "وقف الأم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، بهدف تكريم الأمهات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

ويستطيع مستخدمو تطبيق "إنستاشوب" الذكي، المتوفر عبر متاجر جوجل بلاي وآبل ستور، اتباع خطوات بسيطة للتبرع؛ بدءاً من 10 دراهم، و20، و50، و100، و200، و300، و400 ، و500 درهم، لدعم حملة "وقف الأم".

قناة سهلة

وقال نيكولا كاباركابا، الرئيس التنفيذي لإنستاشوب: " انضمامنا إلى قائمة المساهمين في حملة "وقف الأم" التي تدشن صندوقاً وقفياً لدعم تعليم الملايين بشكل مستدام، يأتي في إطار التزامنا بالمسؤولية المجتمعية، ودعم المبادرات الإنسانية الملهمة التي تطلقها دولة الإمارات".

وأكد كاباركابا أن تطبيق إنستاشوب الذكي يوفر قناة سهلة للمساهمة في حملة "وقف الأم" التي تكرم دور الأمهات في تنشئة أجيال يمكنها تحمل مسؤولية بناء مجتمعات المستقبل، معبرًا عن فخره بالمشاركة في الحملة التي تجسد ثقافة البذل والعطاء المتجذرة في المجتمع الإماراتي، وترسخ في الوقت نفسه الدور الإنساني الرائد لدولة الإمارات، التي شملت مظلة عطائها مختلف شعوب العالم.

فرص مستدامة

وتستهدف حملة "وقف الأم"، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، تكريم جميع الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته في "وقف الأم".

وتسعى الحملة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، كما تبرز الوجه الحضاري للمجتمع الإماراتي الداعم لكل مبادرة تهدف إلى مساعدة الآخرين دون تمييز.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز