"إسعاف دبي" تنقذ حياة أكثر من 235 ألف مصاب خلال 2023

المصدر: البيان

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كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أنها ساهمت في إنقاذ حياة 90 إنسان توقف قلبه خلال العام 2023، كما ساهمت في تحقيق الاستجابة لإنقاذ وإسعاف 235 ألف و 394 إنسان، خلال العام 2023، وحققت زمن استجابة قياسي للبلاغات، بمتوسط 7.5 دقيقة، وبنسبة تحسين بلغت 13% مقارنة بالعام 2022.

وتعكس هذه الإنجازات الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الصحي وتمكينه من تقديم أفضل الخدمات الصحية وتطوير بنيته التحتية بما يواكب مكانة دبي في هذا المجال، ويلبي تطلعات المجتمع ويعزز جودة الحياة في الإمارة .

وأوضح سعادة عوض صغير الكتبي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أنه بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، تمكنت من توفير نموذج عالمي لمنظومة الإسعاف، والطب الطارئ، بما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي نموذجاً عالمياً في تقدم الخدمات الصحية، بما فيها قطاع الطب الطارئ من خلال رفده بالكوادر والكفاءات المؤهلة، وتطوير وتحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمرضى ما قبل المستشفى، وكذلك تقديم خدمات نوعية عالية الجودة تضمن سعادة المتعاملين وتسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي المجتمعية 2033.

وقال سعادته: "إن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ومن خلال مشاريعها الاستراتيجية لتطوير منظومة العمل الإسعافي في إمارة دبي تمكنت خلال العام الماضي 2023، من تحقيق أرقام قياسية في تقديم خدماتها لأفراد المجتمع، حيث تلقت 205,200 بلاغا لحالات متنوعة بين البسيطة والمتوسطة والحرجة، وقدم طاقمها الإسعافي الرعاية الصحية ل 235,394 في نفس العام منها نقل 69647 حالة طارئة و 26816 حالة غير طارئة للمستشفيات الحكومية والخاصة وتقديم الرعاية الصحية لبقية الحالات في موقع البلاغ ، محققة من خلالها حالات إنقاذ حياة 90 إنسان توقف قلبه وبنسبة زيادة 21% عن العام السابق لحالات إنعاش القلب وإنقاذ الحياة ، وبمتوسط زمن لسرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة بلغ 7.5 دقيقة ، ونسبة تحسين بلغت 13% مقارنة ب 2022 .

وأضاف الكتبي: "حرصاً من المؤسسة على توفير استجابة سريعة تتوافق مع احتياجات سكان وزوار دبي، وضمن خطة دبي الحضرية، استحدثت المؤسسة 12 نقطة إسعافية خلال العام الماضي، ليصل عدد النقاط الإسعافية التابعة للمؤسسة إلى 133 نقطة موزعة على مناطق دبي ".

وتابع:" تتفرد المؤسسة وتتميز بإسعافاتها التخصصية لتلبي احتياجات الفئات المختلفة في المجتمع ، ويعمل على إدارتها وتشغيلها 1375 كادراً متنوعاً من أطباء طوارئ ومسعفين و فنيي الطب الطارئ ومستجيبي طوارئ يعملون على مدار الساعة للحفاظ على أرواح المجتمع ".

وأكد الكتبي أن المؤسسة حرصت على تقدير العنصر النسائي ودوره ، حيث حرصت على بذل الجهود لتمكينها دعماً لاستراتيجية دولة الامارات العربية المتحدة في هذا المجال باعتبارها عنصرا فاعلاً في مسيرة التنمية في الدولة حيث يشغل العنصر النسائي 21% من إجمالي موظفي المؤسسة .

تغطية الفعاليات

ونجحت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في تغطية الفعاليات الهامة على مستوى إمارة دبي، والتي بلغ عددها 42 فعالية مختلفة بواقع عدد ساعات إجمالي بلغ 5000 ساعة شملت تغطية المناسبات الهامة مثل فعاليات العيد ورأس السنة والسباقات المحلية والدولية والمعارض والمؤتمرات العالمية ، ونجحت المؤسسة أيضاَ في تقديم 154 برنامجاً ودورة تدريبية للقطاع الحكومي، استفاد منها 11 ألف و 159 موظف، في حين قدمت للقطاع الخاص 88 برنامجا استفاد منها 3952 مستفيدا في عام 2023، وذلك ضمن خطتها الخاصة بالتدريب والتوعية المجتمعية ، وشملت خطة التوعية أيضاَ الفئات المستهدفة من أصحاب الهمم والأطفال وكبار المواطنين وفئات العمال حيث نظمت خلال نفس العام 64 برنامجا توعوياً بلغ عدد المستفيدين منها 17034 .

مهام تنظيمية

وفي إطار مهامها التنظيمية لخدمات الإسعاف في إمارة دبي، قامت المؤسسة خلال العام الماضي بترخيص 120 مركز تدريب يقدم دورات وبرامج إسعافية و 62 منشأة صحية أو مستشفى تقدم خدمات الإسعاف بالإضافة إلى ترخيص المهنيين للجهات الخاصة والذي بلغ عددهم 732 وشمل منهم 188 مدرب و311 مسعف و233 مشغل مركبة إسعاف وترخيص عدد 127 مركبة إسعاف

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