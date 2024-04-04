"سالك" تدعو عملاءها للحذر من رسائل إلكترونية مضللة

المصدر: البيان

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دعت شركة سالك (ش.م.ع) - المشغل الحصري لنظام التعرفة المرورية في إمارة دبي - المتعاملين لتوخي الحيطة من المواقع الإلكترونية المزورة التي تنتحل اسم وصفة شركة سالك، والحذر من رسائل البريد الإلكتروني المضللة، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي الاحتيالية.

كما دعت الشركة الجمهور، الاعتماد حصريا على صفحات الشركة الرسمية والمصادر الموثوقة للمعلومات.

وتأتي هذه التحذيرات بعد تزايد انتشار رسائل التصيد الاحتيالي عبر مختلف المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي في الأشهر الأخيرة، حيث تتضمن بعض هذه الرسائل المزيفة دعوة الجمهور للاستفادة من الفرص الاستثمارية في أسهم "سالك"، وإيهامهم بإمكانية الحصول على دخل ثابت، وتتضمن بعض الرسائل الأخرى روابط مضللة ومواقع إلكترونية وهمية تدعي أنها تتيح تعبئة رصيد حساب "سالك" أو شراء بطاقات إعادة تعبئة الرصيد من خلالها.

وانطلاقاً من حرص الشركة على الجمهور وعدم وقوعهم ضحيةً للأنشطة الاحتيالية، اتخذت "سالك" سلسلةً من الإجراءات التحذيرية، منها حث المتعاملين على التأكد من وجود اتصال آمن عند الدخول إلى عناوين الروابط الإلكترونية، والتأكد من أنها تبدأ بـ https:// وليس http://، حيث يعد الخيار الأول أكثر أماناً.

وحذرت الشركة المتعاملين من النقر على الروابط المشبوهة والإعلانات المنبثقة، إذ يمكن أن تأخذهم إلى مواقع خبيثة هدفها الاحتيال وسرقة البيانات الشخصية، وحثتهم على متابعة موقعها الرسمي وقنواتها المعتمدة لمعرفة آخر الأخبار المتعلقة بالجوانب الأمنية، والتحقق من صحة الرسائل الإلكترونية التي تصلهم وتدّعي بأنها من "سالك".

وأكد إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك" ضرورة التحلي بالوعي والحذر للتصدي لهذه الأنشطة. وقال الحداد: " سنواصل جهودنا ومساعينا لتعزيز وعي الجمهور حول أهمية توخي الحيطة والحذر من المواقع ورسائل البريد الإلكتروني المشبوهة، وغيرها من أساليب التصيد والاحتيال المنتشرة بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الأخرى، والتي تنتحل هويتنا وتدعي بأنها تمثل الشركة."

وأضاف الحداد: "ننصح أفراد المجتمع عدم مشاركة أيَّة معلومات شخصية أو مالية مع الحسابات الوهمية، فهي مجرد أدواتٍ احتيالية يديرها أشخاص يعملون من الخارج، ويحاولون الاستيلاء على البيانات والأموال. ويمكن للعملاء المهتمين بشراء أسهم سالك التعامل مع الوسطاء والقنوات الرسمية، وزيارة الموقع الرسمي لسوق دبي المالي.

وأوضحت سالك أنها ستواصل إطلاق الحملات التوعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي سعياً لمنع انتشار الأنشطة الاحتيالية ووقوع الجمهور ضحيةً لها، بما في ذلك عمليات الاحتيال الخاصة بالاستثمار، وروابط تعبئة الرصيد الوهمية، كما شدَّدت الشركة على ضرورة تنبه الأفراد الراغبين بالاستثمار فيها من هذه الدعوات الاستثمارية الخادعة، واعتماد القنوات والمنصات الرسمية الصحيحة. وأكدت "سالك" بأن كافة روابط الدفع الإلكتروني المعتمدة تستخدم نطاقات موثوقة لضمان عدم توجيه المتعاملين إلى بوابات دفع يديرها أطراف آخرون غير معتمدين من قبلها.

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