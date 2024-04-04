«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيري فنزويلا وجزر سليمان

المصدر: أبوظبي - البيان

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تسلّم سيف عبدالله الشامسي، الوكيل المساعد لشؤون المراسم بوزارة الخارجية، كل على حدة، نسخة من أوراق اعتماد كورنيليوس واليجيريا، سفير جزر سليمان لدى الدولة.

كما تسلّم الوكيل المساعد لشؤون المراسم بوزارة الخارجية نسخة من أوراق اعتماد نبيل عبدالخالق، سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى الدولة.

وتمنّى الوكيل المساعد لشؤون المراسم بوزارة الخارجية للسفير كورنيليوس واليجيريا، وللسفير نبيل عبدالخالق التوفيق والنجاح في أداء مهام عملهما بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلديهما. ومن جانبه أعرب سفير جزر سليمان، وسفير جمهورية فنزويلا البوليفارية عن سعادتهما بتمثيل بلديهما لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

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