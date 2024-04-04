اجتماع لـ«الصحة العالمية» في أبوظبي يبحث الأمراض المنقولة عبر الأغذية

المصدر: أبوظبي - وام

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استضافت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الاجتماع السابع للجنة العلمية لتقييم أعباء الأمراض المنقولة عبر الأغذية، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، الذي عقد في العاصمة أبوظبي.

وشارك في الاجتماع، أعضاء اللجنة وممثلون عن منظمة الصحة العالمية، بهدف مناقشة وتطوير منهجية تقدير أعباء الأمراض المنقولة بالغذاء، وطرق وضع مؤشرات لرصد التقدم العالمي في تخفيف هذه الأعباء، وخطط عمل اللجنة والتقدم المحرز والخطوات القادمة، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة حول تقييم أعباء الأمراض المنقولة عبر الأغذية.

وفي كلمة افتتاحية، رحبت موزة سهيل المهيري، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية بالحضور، وأشادت بإنجازات الاجتماع السادس للمجموعة، الذي مهد الطريق لوضع اللمسات الأخيرة على التقديرات العالمية للأمراض المنقولة بالغذاء لعام 2025. وقالت إن الاجتماع السابع ناقش أفضل السبل لتقدير أعباء الأمراض المنقولة بالأغذية، وإمكانية تطوير استراتيجيات للحد من تأثيرها.

كما ناقش آليات حماية صحة الإنسان من الأمراض المنقولة عبر الغذاء في مختلف دول العالم. وأكدت أن استضافة أبوظبي الاجتماع يعد خطوة مهمة لتعزيز جهود المجتمع الدولي لمكافحة هذه الأمراض، التي تمثل تهديداً خطيراً لصحة الإنسان، ويرسخ مكانة أبوظبي والإمارات كلاعب رئيس في منظومة السلامة الغذائية العالمية.

من جانبها، قالت الدكتورة إلين بورغي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الاجتماع، إن استضافة دولة الإمارات هذا الحدث تُظهر التزامها الراسخ بسلامة الأغذية، وتعاونها الوثيق مع منظمة الصحة العالمية في مجال الصحة العامة، معربة عن شكرها البالغ لهيئة أبوظبي للزراعة وسلامة الغذاء على حسن التنظيم والضيافة، ودعمها المستمر لأنشطة منظمة الصحة العالمية.

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