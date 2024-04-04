«خيرية الشارقة» توزع كسوة العيد على 5075 مستفيداً

المصدر: الشارقة - وام

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انتهت جمعية الشارقة الخيرية من توزيع مخصصات مشروع كسوة العيد لصالح 5075 مستفيداً من المستحقين داخل الدولة وخارجها. وشمل المشروع 2875 شخصاً من المسجلين بقوائم المساعدات الداخلية، إلى جانب 2200 مستفيد في مصر، بمعرفة إدارة المشروعات والعون الخارجي وبالتنسيق مع الجهات المعنية في القاهرة.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية، إن المشروع يهدف إلى تمكين الأسر المتعففة من امتلاك ملابس جديدة، مما يشعرهم بالبهجة والسعادة في هذه المناسبة المباركة. وأشار إلى أن عمليات التوزيع داخل الدولة تمت وفق آلية دقيقة استهدفت فرز الحالات المقيدة بسجلات الجمعية، ومن ثم تصنيف كل حالة وفق احتياجاتها، بينما تم توزيع المخصصات على المستحقين خارج الدولة بإشراف ممثلي الجمعية في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

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