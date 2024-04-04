«الطاقة والبنية التحتية» تصقل مهارات الطلبة في بناء السيارات الكهربائية

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن تعاونها مع شركة «بول بوزيشن جروب» لاستشارات السيارات، ومقرها في دبي، لتصبح الشريك الاستراتيجي لبرنامج التعليم العلمي والتكنولوجي والهندسي والرياضيات الأخضر في الدولة.

ويستهدف البرنامج تطوير مهارات الطلبة بما يمكنهم من صناعة سيارات كهربائية، قادرة على المنافسة والفوز في السباق الذي سيتم تنظيمه لتحديد المركبة الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة في إطار برنامج «القوة الخضراء» الذي تنظمه وتتبناه الشركة.

ويتيح برنامج القوة الخضراء للطلاب حول العالم تعلُّم العلوم والهندسة والبيئة، واكتساب تجربة عملية واكتشاف قوة العمل الجماعي، من خلال ابتكار سيارة كهربائية للمشاركة في السباق. كما يشجع البرنامج الفتيات على اختيار مهن هندسية.

حيث يمثلن في المتوسط 40% من المشاركين في البرنامج كل عام. وقال المهندس شريف العلماء وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول: «برنامج القوة الخضراء مثال بارز على المبادرات التي تساعد في صقل مهارات الشباب ليصبحوا جزءاً من الحل للتحديات العالمية». وأضاف أن هذه الشراكة تعكس التزام الدولة بتعزيز الابتكار والاستدامة، وبأهمية تمكين الشباب وإشراكهم في جهود الاستدامة.

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