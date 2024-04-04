«كهرباء دبي» تنظم وتشارك في فعاليات اجتماعية رمضانية

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دبي - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، وشاركت في مجموعة متنوعة من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والتوعوية، التي تستلهم روح شهر رمضان الفضيل.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «ندعم رؤية القيادة الرشيدة لإبراز المكانة الرائدة لدبي، كأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة في مختلف المناسبات، وتجسيد العادات والتقاليد الأصيلة للمجتمع الإماراتي، ومعاني شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبذل والتعاضد».

وبوصفها الراعي البلاتيني، شاركت الهيئة في الدورة الـ 27 من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وقدمت خلال فعاليات الجائزة مسابقات وفقرات تفاعلية، لتسليط الضوء على خدماتها الرقمية ومشاريعها المستدامة، كما نظمت بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، زيارات ميدانية لخيم الإفطار الرمضانية. وخلال «المهرجان الرمضاني لأصحاب الهمم»، الذي نظمه نادي دبي لأصحاب الهمم، أقامت الهيئة فعاليات ترفيهية لتعريف المنتسبين والعاملين في النادي بالتسهيلات والخدمات التي تقدمها الهيئة لهذه الشريحة المهمة من المجتمع. كما نظمت الهيئة جلسات حوارية ومسابقات دينية، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، ضمن برنامج «رمضانّا مع ذخر»، بمشاركة 120 شخصاً من كبار المواطنين، لتعريفهم بالمزايا والخدمات التي تقدمها الهيئة لكبار المواطنين. إضافة إلى ذلك، أقامت الهيئة فعالية ترفيهية في مفوضية كشافة دبي، بمشاركة شخصيتي الهيئة الكرتونيتين «نور وحياة»، اللتين تمثلان الكهرباء والمياه، لتعريف طلبة المفوضية بسبل المحافظة على البيئة، كما وفرت وجبات إفطار طوال أيام رمضان في مركز الهيئة الرئيس، ومبنييها في ورسان وجبل علي. وسجل موظفو الهيئة أنبل صور العطاء والتطوع خلال توزيع وجبات إفطار صائم يومية، بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات والجمعيات الخيرية في دبي، كما شاركوا في حملة «مير الخير الرمضاني» المجتمعية، التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية في عجمان، لتوفير المواد التموينية الأساسية، والمستلزمات الغذائية للأسر المتعففة من ذوي الدخل المحدود، خلال الشهر المبارك.

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