فريق «عطاء حمدان التطوعي» يكرم 20 يتيماً

المصدر: دبي ـ عصام الدين عوض

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نظم فريق عطاء حمدان التطوعي، ونادي الإمارات الدولي للأعمال، بالتعاون مع نادي ذخر ومركز حضانتي، أول من أمس، ملتقى رمضانياً تحت شعار «سعادتهم عيدنا»، تم خلاله الاحتفاء وتكريم 20 يتيماً.

حيث هدف الملتقى إلى تحقيق التكافل الإنساني، وبث الفرحة والسرور في نفوس الأيتام، وذلك تحت رعاية وحضور الشيخة الدكتورة هند بنت عبدالعزيز القاسمي، رئيس نادي الإمارات الدولي، والعضو الفخري لفريق عطاء حمدان التطوعي، واللواء الدكتور علي محمد سنجل نائب رئيس فريق العمل الحكومي لمشروع ذخر في إمارة دبي. وتخللت الفعالية فقرة المسابقات للأيتام، إضافة إلى تكريم شركاء النجاح.

وقال أحمد بن عجلان، رئيس مجلس إدارة الفريق الأطفال اليتامى يستحقون اهتماماً بالغاً وعناية خاصة من جميع المؤسسات المجتمعية، حتى يكون لهم دور إيجابي في المجتمع مستقبلاً» مبيناً أن أبناء الدولة ضربوا أروع الأمثلة في مجال العمل الخيري لمساعدة المحتاجين، من خلال المؤسسات والهيئات والجمعيات ورجال الأعمال ومساهمتهم في دعم الأعمال الخيرية بمختلف صور الدعم والمساندة لهذه الفئات.

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