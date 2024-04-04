«النقل المتكامل» يؤكد ضرورة الالتزام بآلية توزيع مواقف المباني بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، ضرورة الالتزام بآلية توزيع المواقف في المباني الخاصة.

مشدداً على أن الموظفين التابعين لقطاع التراخيص والرقابة بالمركز مستمرون بالعمل في جولاتهم الرقابية في مختلف القطاعات للتأكد من الالتزام التام بشروط وقواعد توزيع هذه المواقف وتحديث البيانات الخاصة بها باستمرار.

ويبلغ عدد المواقف الطابقية في المباني الخاصة في جزيرة أبوظبي ما يقارب 65 ألف موقف تدار عبر أكثر من 150 شركة ومكتب عقار، ويتم باستمرار شرح آلية توزيع المواقف في المباني الخاصة المصرح إنشاؤها قبل صدور القانون الخاص بهذا الشأن؛ إذ يتم في الأبنية السكنية تخصيص موقف واحد مجاناً لكل شقة سكنية مع ضرورة البدء من أكثر الشقق غرفاً نزولاً للأقل، وبحيث يتم عند تساوي الشقق في عدد الغرف، إعطاء الأولوية في التوزيع للأقدم من الساكنين.

وبالنسبة للأبنية المتعددة الاستخدام «سكني/تجاري» يتم توزيع المواقف على مرحلتين، الأولى بتخصيص موقف واحد مجاناً لكل شقة سكنية وفقاً لما سبق، والثانية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، ويتم فيها توزيع المتبقي من المواقف الإضافية على شاغلي المبنى الآخرين (مكاتب، أنشطة تجارية، أنشطة خدمية) حسب المساحة الأكبر نزولاً للأصغر.

وفيما يتعلق بالبنايات التجارية (مكاتب، أنشطة تجارية، أنشطة خدمية)، يتم تخصيص المواقف مجاناً لشاغلي المبنى من أصحاب الأنشطة الاقتصادية والخدمية حسب المساحة الأكبر نزولاً للأصغر.

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