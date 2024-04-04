اختتام ناجح للدورة الرمضانية بالمخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين

المصدر: مريجيب الفهود- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت فعاليات الدورة الرمضانية التي أقيمت في المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين في مريجيب الفهود تحت رعاية وحضور حسن سالم الغول القايدي مدير فريق الإغاثة الإماراتي، ونائبه يوسف عبدالله الهرمودي.

واستهل الحفل الختامي، الذي حضره منير الشخانبة المدير الأمني للمخيم، بآيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة اللاجئين والتي ألقاها أحمد شتيوي، ووجه خلالها الشكر لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على جهودها في توفير جميع احتياجات اللاجئين. تم بعدها تسليم الهدايا على الفائزين بالمسابقات الدينية والثقافية والشطرنج، إضافة لتكريم المحكمين.

وأكد حسن الغول، التزام فريق الإغاثة الإماراتي بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتوفير احتياجات اللاجئين السوريين في المخيم والعمل على راحتهم، مبدياً سعادته بإقبال الأهالي على التسجيل بالدورة الرمضانية، حيث تجاوز عدد المشاركين في هذا العام الـ 800 مشارك من الجنسين من مختلف الأعمار.

وتابع رعاة الحفل وأهالي المخيم مباراة كرة القدم النهائية التي أقيمت على ملعب المخيم، تم بعدها توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين.

جدير بالذكر أنه منذ تأسيس المخيم عام 2013، تقام الدورة الرمضانية سنوياً للاجئين السوريين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز