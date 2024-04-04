إشادة فلبينية بجهود الإمارات في تقديم الرعاية للقوى العاملة

المصدر: دبي - مصطفى درويش

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أشاد مسؤول فلبيني بجهود الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تقديم الرعاية للقوى العاملة في الدولة.

مؤكداً أنها تمتلك تجربة فريدة من نوعها في حماية حقوق العمال وتوفير سبل الراحة والحياة الكريمة لهم، وذلك انطلاقاً من مكانتها الرائدة بوصفها موطناً للتعايش والتسامح لأكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها.

وفي تقرير نشرته وكالة الأنباء الفلبينية، أشاد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الفلبيني أكويلينو «كوكو» بيمنتل الثالث، بجهود الإمارات بالرعاية الكبيرة والخدمات المتميزة التي تحظى بها العمالة.

حيث حققت مستويات تعتبر من الأعلى عالمياً في مجال توفير الحماية الاجتماعية والرفاهية والاستقرار المهني للقوى العاملة عبر إطلاق مجموعة من المبادرات والتشريعات ذات البعد الإنساني، التي أسهمت في تحسين بيئات العمل المحفزة على الإنتاج والإبداع.

وسلط بيمنتل الثالث الضوء على جهود دولة الإمارات في تقديم العناية للعمالة المساعدة في الدولة، بما فيها العمالة الفلبينية التي تحظى بأقصى درجات الرفاهية.

وبين أن الجهود التي تبذلها الإمارات، إلى جانب التعاون مع الملحقين العماليين في الفلبين، تظهر مدى الالتزام بضمان حماية وحقوق جميع العمال.

تميز

وأشاد المسؤول الفلبيني بمنظومة التشريعات المتكاملة لسوق العمل في الدولة، ودورها في ضمان حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن وتوفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين في الدولة من خلال أنظمة مبتكرة، من أبرزها نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي تم إطلاقه في مطلع عام 2023.

وشهد النظام نجاحاً كبيراً، واندرجت العمالة الفلبينية ضمن أعلى الجنسيات التي سجلت في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ما يؤكد وعي وثقة العمالة بمنظومة الحماية الاجتماعية التي تكفلها البيئة التشريعية في دولة الإمارات. وترتبط الإمارات والفلبين بعلاقات صداقة عميقة الجذور تتميز بالاحترام المتبادل والتعاون والقيم المشتركة.

وتطرق زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ أكويلينو «كوكو» إلى تنفيذ هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برنامج الإفطار خلال شهر رمضان، حيث يعكس البرنامج قيم التسامح والتعايش التي يتميز بها مجتمع الإمارات.

كما تحدث المسؤول الفلبيني عن برامج الإفطار التي تقوم بها مختلف الجمعيات الخيرية والجهات في دولة الإمارات بالمساكن العمالية، حيث يجري يومياً خلال شهر رمضان توزيع عشرات الآلاف من الوجبات على العمال في مبادرة تعكس جوهر شهر رمضان، شهر العطاء.

كما أشاد بالجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه المجتمع الفلبيني، التي تجسدها المبادرات المختلفة التي تهدف إلى دعم الفلبينيين داخل الإمارات العربية المتحدة وفي الفلبين، ومنها تقديم مساعدات الإغاثة أثناء الكوارث الطبيعية، كما قامت الدولة بتقديم المساعدة خلال جائحة «كوفيد 19»، حيث أظهرت الإمارات باستمرار تضامنها ودعمها للشعب الفلبيني.

وقال: «نشيد بحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لنهجها الاستباقي في تلبية احتياجات العمال الأجانب والتزامها الراسخ بالمبادئ الإنسانية، حيث تواصل دولة الإمارات توفير بيئة العمل الجاذبة للكفاءات والخبرات العالمية بما يرسخ من مكانتها بوصفها من أفضل الأماكن للعيش والعمل».

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