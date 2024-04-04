«دبي الرقمية» تتيح المساهمة في الأعمال الخيرية عبر «دبي الآن»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دبي الرقمية»، أمس، عن توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية الخاصة بالأعمال الخيرية والإنسانية، عبر تطبيق «دبي الآن»، الذي يعد المنصة الرئيسة لتقديم أكثر من 250 خدمة لمختلف شرائح المتعاملين في إمارة دبي.

وقف الأم

ويتيح «دبي الآن»، الذي طورته «هيئة دبي الرقمية»، المساهمة في المبادرات المجتمعية بطريقة مريحة وآمنة، ويوفر للمتعاملين التبرع لدعم حملة وقف الأم، كما يمكن من خلال التطبيق أيضاً التبرع لمنصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، وهي المنصة المستقلة الموحّدة على مستوى إمارة دبي، لعرض ودعم المبادرات والمشاريع الاجتماعية والإنسانية، وتشجيع المساهمين على المشاركة الإيجابية.

وترسيخ أسس التنمية المجتمعية المستدامة، وذلك ضمن برامج أجندة دبي الاجتماعية 33. وتتميز المنصة بتوفير تجربة مستخدم مريحة وسلسلة، وهي تتيح التبرع بشكل مباشر. وتتضمن قائمة الخيارات الأخرى عبر التطبيق، التبرع بوجبات الإفطار للصائمين خلال شهر رمضان، وتقديم زكاة الفطر وزكاة المال، وغيرها من التبرعات للجهات الخيرية.

وقال مطر الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية: «يأتي التطور الكبير في التحول الرقمي الذي تمتاز به دبي، ليضعنا أمام متطلبات وتوقعات يفرضها أسلوب الحياة الرقمي السائد، حيث إن 99 % من السكان يستخدمون الإنترنت لإجراء معاملاتهم، والقيام بأنشطتهم اليومية.

من هنا، تأتي أهمية توفير خدمات العمل الخيري وزكاة الفطر عبر تطبيق دبي الآن، الذي يمثل نموذجاً ناجحاً ومهماً لما يتمتع به من سهولة في الاستخدام، واتساعاً في الانتشار بين مختلف شرائح المجتمع».

وأضاف: «يوفر تطبيق دبي الآن أكثر من 250 خدمة حالياً، ويشكل جزءاً من التزامنا الراسخ بتحقيق الاستدامة على مستوى الإمارة، من خلال تقديم حلول رقمية على مدار الساعة».

قائمة خدمات

وتتضمن قائمة الجهات الخيرية المشاركة في تطبيق دبي الآن، كلاً من جمعية دار البر، ودبي العطاء، ومؤسسة الجليلة، ومؤسسة نور دبي، ودبي الخيرية، وأوقاف دبي، ومؤسسة النساء والأطفال، ومؤسسة تراحم الخيرية.

والتي تدعم العديد من الأنشطة الخيرية والإنسانية، بما فيها وقف المليار وجبة، ومبادرة إفطار دبي، ومبادرة سقيا، ومبادرة تبرع للنزلاء، ومنصة المساهمات المجتمعية «جود»، ودرهم الأمل، وبيت الخير، وخبز السبيل.

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