«دبي القابضة» و«تنمية المجتمع» تشاركان الأيتام والقُصَّر الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

المصدر: دبي - البيان

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في إطار مبادرتهما الرمضانية المشتركة «هبة في محلها»، نظمت دبي القابضة وهيئة تنمية المجتمع في دبي معرضاً لهدايا العيد أقيم في مجلس المزهر التابع للهيئة على مدار يومين تم تخصيصه لصالح الأيتام والقُصَّر المسجلين لدى الهيئة.

وأتاح المعرض، الذي شارك في تنظيمه حوالي 30 من موظفي الهيئة ومن المتطوعين المسجلين في برنامج دبي للتطوع، للمستفيدين اختيار ما يحتاجونه من مستلزمات العيد والهدايات والقرطاسية والإكسسوارات في أجواء أضفت البهجة والتلاحم الاجتماعي على جميع المشاركين، وبلغ عدد المستفيدين من فعالية مجلس المزهر أكثر من 1400 من الأيتام والقُصَّر وأسرهم.

وتعكس المبادرة، التي تأتي في إطار حملة «رمضان في دبي» التي أطلقت بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، التزام دبي القابضة بالمسؤولية المجتمعية.

كما تجسد منظومة العطاء المستدام التي تتبناها، وتضمنت المبادرة إعادة استخدام آلاف المنتجات والسلع الجديدة وتقديمها كهدايا متميزة لأكثر من 8000 عامل و1400 فرد من ذوي الدخل المنخفض تحت إشراف ودعم هيئة تنمية المجتمع.

وأكد حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع أن التعاون مع دبي القابضة في مبادرة «هبة في محلها» يؤكد أهمية استراتيجية المسؤولية المجتمعية لدى الشركات في دعم برامج التنمية المستدامة، كما يترجم أهمية العمل المجتمعي المشترك لترسيخ روح التكافل والتراحم وتحسين حياة الفئات الأضعف في المجتمع. وقال: «تحمل فعالية توزيع الهدايا على الأيتام والقُصَّر أهمية خاصة لأننا بذلك نرسل لهم رسالة بأننا جميعاً أسرة واحدة وأن العيد لا يكتمل إلا بهم وبإدخال السرور إلى قلوبهم.

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