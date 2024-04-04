تعزيز التعاون بين الموارد البشرية لحكومة دبي وجامعة حمدان بن محمد الذكية

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مذكرة تفاهم مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، لتشكل خريطة طريق للتعاون الثنائي في مجالات الأبحاث والدراسات التخصصية والتدريب، وتفعيل قنوات الاتصال المؤسسي والخدمة المجتمعية ووضع إطار تنظيمي يحدد آلية التعاون بين الجانبين في مجال تطوير الموارد البشرية.

وتنص المذكرة التي وقعها كل من عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام الدائرة، والدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، على تبادل الخبرات والأبحاث والتنسيق في إعداد أبحاث مشتركة والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب المؤسسية في مجال الموارد البشرية والتعاون في مجال التدريب والتطوير.

وقال الفلاسي إن المذكرة تأتي في إطار التزام الدائرة بتعزيز آليات تمكين الكفاءات المواطنة، ورفدها بالأدوات التي تعزز قدرتها على الاضطلاع بأدوارها في قيادة العمل الحكومي المستقبلي، من خلال تقديم التدريب في مجال الموارد البشرية وإعداد الأبحاث والدراسات الكفيلة بتنمية مهارات الطلبة في هذا المجال.

وأشار الفلاسي إلى أن المذكرة ستسهم في تطوير الموارد البشرية بما يواكب التطور الشامل في العمل الحكومي والارتقاء بمستوى الأداء في هذا القطاع.

وقال الدكتور منصور العور: «ننظر بثقة حيال الانعكاسات الإيجابية لتعاوننا مع الدائرة على تعزيز العمل البحثي والأكاديمي المشترك، وإرساء معايير جديدة للتميز على صعيد تمكين وتدريب وتطوير قدرات الدارسين وكوادر إدارة الموارد البشرية».

وبموجب المذكرة ستتولى الدائرة إعداد وتنسيق برامج التدريب الداخلي التي يشمل نطاقها الدارسين في الجامعة في مجال أبحاث الموارد البشرية، وتحديد واختيار مواضيع الأبحاث والدراسات في المجال التي يمكن العمل عليها، وأساليب إجرائها. وستقدم الجامعة الدعم في مجال البحوث والدراسات والتقارير من قبل أعضاء الهيئة التدريسية ودارسي برامج الدراسات العليا والبكالوريوس في الجامعة.

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