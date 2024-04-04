«آيزو» لمختبر الرصد الإشعاعي بـ «الإمارات للخدمات الصحية»

المصدر: دبي - البيان

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حصل مختبر الرصد الإشعاعي المهني في مركز الوقاية من الإشعاع بإدارة الأشعة التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على شهادة الآيزو لكفاءة أداء مختبرات القياس والمعايرة.

حيث يعكس هذا الإنجاز اعترافاً دولياً بكفاءة وأهلية المختبر، لتوفير نتائج موثوقة ودقيقة، باعتباره مسهماً رئيساً في توفير خدمات الرصد الإشعاعي المهني للعاملين في المجالات الإشعاعية بالدولة، وذلك لأغراض الوقاية من الإشعاع.

واعتبر الدكتور عبد الله النقبي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الصحية المساندة بالإنابة بالمؤسسة، هذا الإنجاز انعكاساً واضحاً على تكامل وتناغم الجهود الحكومية على الصعيد الاتحادي لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور والمجتمع.

وأشادت الدكتورة أمينة الجسمي مدير إدارة الأشعة في المؤسسة، بقدرة المختبر على الاستجابة لكافة متطلبات الجودة، وتمكنه من مواكبة آخر المستجدات التقنية الحديثة، علاوة على أنه يعزز مجالات التنافس الدولية في معايير التميز والريادة.

وأوضحت أن لجنة الاعتماد أجرت تقييماً ميدانياً شاملاً لكافة العوامل في المختبر، والتي يمكن أن تؤثر في إنتاج المعلومة الفنية، حيث تعتمد معايير التقييم على مقياس دولي لتقييم المختبرات على نطاق عالمي، والتي تركز على قدرة المختبر على إنتاج بيانات دقيقة وسديدة للاختبارات والمعايرات، مؤكدة أن هذا الإنجاز يدل على كفاءة فريق العمل المتخصص، ودوره الفعال في تعزيز سبل التعاون مع الجهات الدولية.

وأكدت مريم الهاجري مدير المركز، أن هذه الشهادة ستعزز من مكانة المركز كمرجع رئيس في مجال الوقاية من الإشعاع والسلامة الإشعاعية في الدولة.

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