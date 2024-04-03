الإمارات والأردن تنفذان تاسع عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الإنسانية شمال غزة

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة وضمن عملية الفارس الشهم 3" الإنسانية ، عن تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلاح الجو الملكي الأردني تاسع عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الغذائية على شمال قطاع غزة حيث بلغت كمية المواد الاغاثية التي تم إسقاطها بواسطة الامارات 58 طناً من المساعدات.

ويستمر تنفيذ هذه العملية تجسيدا للتعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق وبشكل خاص في المناطق التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة.

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