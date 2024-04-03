خالد بن محمد زايد يستقبل حمدان بن محمد ويؤكدان أهمية تعزيز الترابط المجتمعي وترسيخ قيم الخير والعطاء

المصدر: البيان

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استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم في قصر البطين، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث تبادل سموهما الأحاديث الأخوية الودية حول أهمية تعزيز أواصر الترابط المجتمعي وترسيخ قيم الخير والعطاء التي تُميّز المجتمع الإماراتي خلال هذا الشهر الفضيل.

ودعا سموهما والحضور، الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة على القيادة الرشيدة بموفور الصحة والعافية وأن يُديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والاستقرار ودوام الرخاء والازدهار، في ظلّ القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

وأدّى سموهما صلاة المغرب إلى جانب الشيوخ وجموع الحضور والمهنئين، كما حضر الجميع مأدبة الإفطار التي أقامها سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، داعين المولى تعالى أن يديم هذه الأيام المباركة على دولة الإمارات العربية المتحدة بالخير والرفاه، قيادةً وشعباً، وعلى الأمة العربية والإسلامية باليُمن والبركات.

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