54 % زيادة في استهلاك تبريد مناطق «إمباور» خلال 5 سنوات

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن ارتفاع قياسي في حجم استهلاك متعامليها لخدمات تبريد المناطق بنسبة تجاوزت 54% (طن تبريد في الساعة) خلال الاعوام الخمس الماضية حيث بلغت نسبة الزيادة في العام الماضي2023، 16% (طن تبريد في الساعة) مقارنة بعام 2022.

وتجاوزت حصة "إمباور" من سوق تبريد المناطق في دبي أكثر من 80% بنهاية 2023، ويعد الارتفاع المتنامي في المعدلات السنوية لإستهلاك تبريد المناطق من متعامليها في دبي أحد أبرز المحركات القوية في تحقيق ايرادات وارباح مستدامة.

محركات الطلب

وارجعت "إمباور" النمو اللافت في الطلب على خدماتها في مختلف مناطق دبي، الى ارتفاع معدل الإشغال في المشاريع العقارية القائمة والزيادة في عدد المشاريع المتعددة الاستخدامات التي التحقت بمحفظة المؤسسة مؤخراً والذي ساهم في تحقيق سلة مكاسب اقتصادية وبيئية لاسيما وأن أنظمة تبريد المناطق باتت من بين أبرز الحلول العلمية والعملية لمواجهة التغير المناخي وحماية البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية وخفض معدلات استهلاك الطاقة فضلاً عن أثرها الإيجابي على تكلفة المعيشة والعمل.

جاهزية عالية

وقال أحمد بن شعفار: "انسجاماً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة دبي، نواصل العمل على زيادة القدرة الانتاجية ورفع مقدرة وكفاءة شبكات النقل والتوزيع لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق في دبي، والوفاء بالاحتياجات المستقبلية للمتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال، موضحا أن "إمباور" مستمرة في توسعها وزيادة رقعة خدماتها وتطوير نموذج أعمالها المتميز لتقوم اليوم بأدوار بالغة الأهمية في تأمين خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة في دبي والمساهمة في حماية الموارد والبيئة والمناخ على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة والعالم.

محفظة متنوعة

وأشارت المؤسسة إلى أنها زودت خلال العام 2023، أكثر من 1527 مبنى بخدماتها، وتوزعت تلك المباني على قطاعات السكن بنسبة 66% و14% في قطاع المكاتب والتسوق والترفيه و13% من على قطاع الضيافة والفنادق، أما القطاع الصحي فبلغت نسبته 2% وتوزعت النسب الـ5% المتبقية على قطاعات أخرى متنوعة. وتعمل "إمباور" على توسيع رقعة استخدامات حلول تبريد المناطق التي أثبتت فعاليتها في كونها الخيار البيئي الأفضل عندما يتعلق الأمر بتكييف الهواء.

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