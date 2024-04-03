طقس غائم وفرصة سقوط أمطار على الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر غداً السحب المتوسطة، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خاصة على بعض المناطق الساحلية والجنوبية والشرقية نهاراً وتقل السحب ليلاً.

كما توقع المركز أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خاصة الشمالية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:15، والثاني عند الساعة 23:32، والجزر الأول عند الساعة 16:16، والثاني عند الساعة 03:09.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون أيضاً خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:05، والثاني عند الساعة 06:19، والجزر الأول عند الساعة 11:41، والثاني عند الساعة 01:06.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 32 21 85 30

دبي 31 22 80 30

الشارقة 30 19 85 40

عجمان 30 20 90 35

أم القيوين 30 18 90 40

رأس الخيمة 32 17 75 30

الفجيرة 31 24 50 20

العـين 32 20 80 20

ليوا 34 19 85 10

الرويس 33 19 80 30

السلع 32 21 90 15

دلـمـا 29 22 90 25

طنب الكبرى 29 22 90 70

طنب الصغرى 29 22 90 70

أبو موسى 29 21 90 70.

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