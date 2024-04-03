انطلاقة الكتيب الرقمي لمرابع «رحلة المرأة الإماراتية» لتمكين رؤية قيمة المرأة لـ50 عاماً قادمة

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أطلقت شركة مرابع لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية كتيب مرابع الاول لتمكين رؤية قيمة المرأة لـ50 عاماً قادمة بعنوان «رحلة المرأة الإماراتية»، وذلك بتاريخ 29 مارس 2024 في معرض الفن لسعادة هدى النويس في العاصمة أبوظبي برعاية وحضور من سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، حفظه الله، عضو مجلس الوزراء، وزير التعايش والتسامح.

والكتيب هو ملخص عن قيمة المؤتمر السابق الذي عقد في أكتوبر 2023 تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، وبحضور وزير الاقتصاد الروماني السابق رزفان غابرييل والعديد من القادة الرومانيين ورجال الاعمال والمستثمرين، ولقد لبى الدعوة شاكرين الشيخ علي بن عبد الله المعلا والشيخ راشد بن ناصر النعيمي ومكتب الشيخ محمد بن خليفة ال نهيان وأيضاً 9 من السفراء لمختلف الدول، والعديد من اصحاب المعالي والسعادات الكرام.

وقد شمل الكتيب أكثر عن 30 نموذجاً عن المرأة الناجحة والفعالة في المجتمع من جميع بلدان العالم ليكونوا قدوة للجيل القادم من النساء وكانت فكرة الكتيب استلهاماً من قائدنا ووالدنا مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، عندما أسس دولتنا الحبيبة منذ الاتحاد حتى 50 عاماً، حيث كانت لديه رحمه الله نظرة ثاقبة ورؤية سديدة في النهضة حتى وصولنا إلى الفضاء، ومن هناك أدركنا بأنه يجب أن يكون هناك كتيب لتحقيق الرؤية والهدف والقيمة العميقة للمرأة من خلال نصائح عديدة من نماذج كفؤة في المجتمع لكي نبعد الجيل القادم عن سلبيات ما يرونه ويقتدون بالنخبة المطروحة في الكتيب ليكونوا فعالين في المجتمع، وأن يردوا الجميل لدولتنا الحبيبة بما فيه النفع العام لأن المرأة أساس المجتمع.

الكتيب مجاني للجميع، وسيتوفر قريباً في جميع الجهات الحكومية والخاصة، وستصدر منه فقط 30 نسخة مطبوعة حصرية جداً.

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