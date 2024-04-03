تعيين قيادات تنفيذية في شركة تاكسي دبي

المصدر: البيان

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أعلنت شركة "تاكسي دبي" عن تعيين قيادات تنفيذية للشركة، وذلك في إطار خطط التطوير والتحديث التي تنتهجها لتعزيز منظومة العمل عبر الاستثمار في الكفاءات القيادية وتمكينها من لعب دور فعال في المساهمة بتعزيز مسيرة تميز الشركة وريادتها لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية إلى تقديم خدمات نقل وفق أعلى المعايير بصورة مبتكرة ومتميزة ورقمية ومستدامة.

وأعلنت الشركة عن تعيين عبد الله إبراهيم المير في منصب المدير التنفيذي لتحول الأعمال وعمار راشد البريكي في منصب المدير التنفيذي للعمليات في الشركة، إضافة إلى تعيين أميت خانديلوال في منصب المدير التنفيذي للمالية.

ويتمتع عبد الله إبراهيم المير بخبرة مهنية ما يقارب 20 عاماً في مجالات متنوعة منها الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإدارة العمليات، والتخطيط الاستراتيجي، والشؤون المالية والاستثمارية ، وشغل منصب مدير إدارة التحول الرقمي والتطوير التجاري بالشركة، حيث كان مسؤولاً عن كافة شؤون التطوير التجاري والرقمي الذي تم من خلاله إعداد شركة تاكسي دبي لمرحلة الطرح العام للاكتتاب في سوق دبي المالي، وقبل انضمامه إلى شركة تاكسي دبي، تولى عبد الله المير مناصب إدارية مختلفة في هيئة الطرق والمواصلات منذ عام 2013 بما في ذلك مدير إدارة التشغيل والشؤون التجارية، ومدير إدارة الأنشطة التجارية، وشغل منصب مدير العمليات في مجموعة وصل لإدارة الأصول، حاصل على دبلوم عالي في الإدارة المالية، وبكالوريوس في إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا، وخريج برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة عام 2010، وحاصل على شهادة عضو مجلس إدارة معتمد 2018 عام.

ويمتلك عمار راشد البريكي خبرة واسعة في مجال النقل والمواصلات، حيث شغل مناصب مهمة لأكثر من 20 عاماً في شركة تاكسي دبي، مما أعطاه خبرة ومهارات إدارية متميزة في مجموعة واسعة من المجالات حيث شغل منصب مدير إدارة عمليات الأسطول في الشركة، ومدير إدارة الخدمات المشتركة، ومسؤولاً عن إدارة عمليات قطاعات التنقل الرئيسية في الشركة، وتشمل خبرة البريكي في إدارة عمليات مركبات الأجرة والليموزين، والحافلات المدرسية، وخدمات التوصيل، إلى جانب الخبرات الإدارية المتعددة ويتمتع البريكي الحائز على جائزة الموظف المبدع في حكومة دبي، برصيد أكاديمي عالي فهو حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال في الأعمال الدولية، وشهادات من كلية هارفارد للأعمال في الإدارة المالية، والاستراتيجية وممارسة الأعمال الدولية.

ويأتي تعيين أميت خانديلوال في ظل الخبرة الطويلة والمتعددة التي يمتلكها في مجالات التمويل وإدارة السيولة، وإعداد الميزانيات، والمحاسبة، وإدارة المطلوبات، وإدارة المخاطر، والتي تمتد لأكثر من 20 عاماً، شغل خلالها مناصب قيادية في الإدارات المالية والمحاسبة لعدد من الشركات الرائدة، من أبرزها منصب مدير أول الخزينة في شركة إعمار العقارية، كما شغل منصب النائب الأول لرئيس الحسابات، والمالية في شركة دبي القابضة ذ.م.م، والمدير التنفيذي للمالية لشركة "دبي كريك هاربور" التابعة لشركة دبي القابضة د.م.م، يمتلك رصيد أكاديمي متميز من أبرزها بكالوريوس الهندسة المدنية ودرجة الماجستير في الدراسات الإدارية تخصص المالية عام 2001 من جامعة مومباي (الهند).

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