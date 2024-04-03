بلدية دبي تُعلن عن خطة إدارة عمليات النظافة العامة في الإمارة خلال عيد الفطر

المصدر: البيان

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أعلنت بلدية دبي عن خطتها لإدارة عمليات النظافة والخدمات المجتمعية المتعلقة بمجالات الإدارة المستدامة للنفايات خلال عطلة عيد الفطر في الإمارة، والتي حددت من خلالها برامج وخطط العمل الفنية والجهود الإشرافية والميدانية الهادفة إلى ضمان نظافة كافة الطرق يما فيها السريعة والمناطق السكنية والمرافق العامة.

وتأتي خطة بلدية دبي ضمن جهودها المتواصلة والدؤوبة في الإدارة المتكاملة للنفايات، وتوفير أعلى مستويات الجَودة المتعلقة بخدمات وعمليات النظافة العامة في إمارة دبي على مدار العام وفي مختلف المناسبات والأعياد والأحداث التي تستضيفها الإمارة، وذلك تعزيزاً لمستهدفاتها الاستراتيجية في جعل دبي أكثر استدامة وجاذبية وجَودة للحياة، وحرصها المستمر على ضمان تمتع كافة سكان وزوار الإمارة بأفضل التجارب السياحية والترفيهية والمعيشية.

فرق متكاملة

وأوضحت بلدية دبي أنها خصصت 2,300 عامل نظافة لمتابعة الأعمال في كافة أنحاء الإمارة سيعملون على مدار 4 ورديات مع توفير كافة الوسائل والمعدات لعاملي الفرق الميدانية، إضافةً إلى 650 مهندس نظافة يتبعون للقطاع الخاص جرى تعهيد مهام النظافة العامة لهم في المناطق السياحية والصناعية والصحراوية، فيما ستضم الفرق حوالي 250 موظف إشرافي ورقابي لمتابعة مهام النظافة العامة وإنجاز إغلاق البلاغات الميدانية الطارئة.

كما خصصت فريق عمل ميداني قوامه 84 موظفاً، يضم 12 مشرفاً و72 عامل نظافة، سيعملون يومياً بنظام 3 ورديات عمل للحفاظ على نظافة الشواطئ العامة في إمارة دبي وتعزيز استدامتها، وتوفير تجربة مميزة لرواد شواطئ دبي من المواطنين والمقيمين والزوار أثناء عطلة العيد.

إلى جانب ذلك، جهزت البلدية نحو 752 آلية ومركبة ستكون متوفرة لتنفيذ البرامج الميدانية الروتينية وبرامج الدعم والطوارئ على مدار الساعة وتحت الطلب، والتي تنقسم إلى 311 سيارة ثقيلة، و158 سيارة خفيفة، و176 مركبة تأجير، إضافة إلى 77 معدة ثقيلة ملحقة بقوارب للنظافة، و30 معدة خفيفة، حيث سيكون متوسط البرامج اليومية للأسطول الآلي 456 برنامج خلال عطلة العيد لإنجاز مهام نظافة المدينة ومعالجة الشكاوى والبلاغات وتنفيذ برامج الرقابة الميدانية اليومية.

الطرق الرئيسة والسريعة

ولضمان نظافة مستمرة للطرق الرئيسة والسريعة، جهزت بلدية دبي فريق عمل خاص بأول أيام عيد الفطر السعيد مكون من 57 عامل نظافة و5 من موظفي الجهاز الإشرافي والرقابي لتغطية ما مجموعه 2,300 كم طولي من الطرق الرئيسية بواقع 4 ورديات عمل، حيث وضعت البلدية الخطط التشغيلية اللازمة لجميع الحالات الطارئة، وذلك تعزيزاً للاستجابة السريعة للبلاغات مع تأمين متطلبات العمل من الموارد البشرية واللوجستية لتنفيذ مهام جمع ونقل المخلفات الواقعة ضمن حرم الطريق مع تغطية تنظيف أماكن الحوادث على الطرق الخارجية والسريعة.

كما أنجزت فرق إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي تنظيف جميع مصليات العيد في الإمارة البالغ عددها 10 مصليات، ووضعت سلال مهملات إضافية بجانب المساجد وأماكن الفعاليات ومصليات العيد والأماكن المزدحمة، إضافةً إلى توزيع 30 وسيلة تخزين نفايات إضافية لتغطية الحالات الطارئة للاحتياجات والمناطق الأكثر ازدحاماً.



أوقات عمل

وشملت خطة عمليات النظافة خلال عطلة عيد الفطر ضبط وتحديد مواعيد عمل المكبات وأماكن التخلص من النفايات ومعالجتها التابعة لبلدية دبي، حيث سيكون كل من؛ مكب نفايات القصيص، ومكب نفايات البياضة، مفتوحاً على مدار الساعة يومياً طوال أيام عطلة العيد، كذلك، ستعمل محرقة النفايات الطبية في محطة جبل علي لمعالجة النفايات الخطرة على مدار الساعة يومياً طيلة أيام عيد الفطر دون تغيير.

وتتابع بلدية دبي مهام العمل المتعاقد عليها مع شركات القطاع الخاص أثناء العطلة، والتي يبلغ عددها 7 شركات، منها 3 شركات لمتابعة مهام التنظيف وفصل النفايات من المصدر في الأماكن العامة والسكنية، وشركتين لتعزيز متطلبات إعادة التدوير والاقتصاد الدائري، وشركة واحدة لنقل المركبات المهملة، وأخرى مختصة بنظافة المرافق الصحية العامة.

ونوهت بلدية دبي إلى أن تقديم الخدمات والطلبات للجمهور والمتعاملين من خلال الموقع الإلكتروني لبلدية دبي، سيكون متاحاً لعدد من الخدمات منها؛ طلب تصريح للتخلص من النفايات الخطرة والنفايات التجارية والمواد غير المرغوب فيها، وطلب اعتماد التعاقد مع شركة جمع ونقل النفايات، وطلب شهادة عدم ممانعة لمشاريع البنية التحتية والإنشائية، وطلب توفير وتغيير موقع حاوية نفايات، فيما سيتوقف تقديم خدمة نقل المخلفات الحجمية أول أيام عيد الفطر فقط على أن تستأنف باقي الأيام.

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