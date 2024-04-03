«دبي الرقمية» تتيح المساهمة في مبادرات وقف الأم ومنصة «جود» عبر تطبيق «دبي الآن»

المصدر: وام

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أعلنت "دبي الرقمية" اليوم عن توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية الخاصة بالأعمال الخيرية والإنسانية عبر تطبيق "دبي الآن" الذي يعد المنصة الرئيسة لتقديم أكثر من 250 خدمة لمختلف شرائح المتعاملين في إمارة دبي.

وتأتي هذه جهود الهيئة كجهة ممكنة للتحول الرقمي في إمارة دبي، وتنفيذاً لإستراتيجية دبي الرقمية التي تهدف إلى رقمنة الحياة في الإمارة بما يحقق توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في توفير تجارب رقمية متكاملة تعزز معايير السعادة والرفاهية للمجتمع، وتتيح لهم إنجاز جميع المعاملات في المجالات كافة وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.

ويتيح تطبيق "دبي الآن" الذي طورته "هيئة دبي الرقمية" الإسهام في المبادرات المجتمعية بطريقة آمنة، ويوفر للمتعاملين التبرع لدعم حملة "وقف الأم"، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية؛ إذ تتيح هذه الخدمة لكل شخص التبرع باسم والدته من خلال التطبيق، ما يسهم في تعزيز ثقافة العمل الخيري.

كما يمكن من خلال التطبيق التبرع لمنصة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" وهي المنصة المستقلة الموحّدة على مستوى إمارة دبي، لعرض ودعم المبادرات الإنسانية والمشاريع الاجتماعية وتشجيع المساهمين على المشاركة الإيجابية وترسيخ أسس التنمية المجتمعية المستدامة، ضمن برامج أجندة دبي الاجتماعية 33. وتتضمن قائمة الخيارات الأخرى عبر التطبيق التبرع بوجبات الإفطار للصائمين خلال شهر رمضان، وتقديم زكاة الفطر وزكاة المال وغيرها من التبرعات للجهات الخيرية.

وقال سعادة مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية: "لطالما كانت دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عنواناً للعطاء والعمل الخيري، وانسجاماً مع توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة يأتي التطور الكبير في التحول الرقمي الذي تمتاز به دبي ليضعنا أمام متطلبات وتوقعات يفرضها أسلوب الحياة الرقمي السائد"، لافتاً إلى إن 99% من السكان يستخدمون الإنترنت لإجراء معاملاتهم والقيام بأنشطتهم اليومية، وهو ما يستدعي توفير خدمات العمل الخيري وزكاة الفطر عبر تطبيق "دبي الآن" الذي يمثل نموذجاً ناجحاً لما يتمتع به من سهولة في الاستخدام، واتساع في الانتشار بين مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف، أن تطبيق "دبي الآن" يوفر أكثر من 250 خدمة حالياً، ويشكل جزءا من الالتزام الراسخ بتحقيق الاستدامة على مستوى الإمارة من خلال تقديم حلول رقمية على مدار الساعة، معرباً عن افتخاره بتقديم الدعم لمبادرات نوعية ذات أثر إنساني وبعد عالمي وقيمة مجتمعية مع مواصلة التعاون لتقديم المزيد من التجارب الرقمية النوعية على مستوى الإمارة لترسيخ مكانة دبي كعاصمة رقمية عالمية.

وتتضمن قائمة الجهات الخيرية المشاركة في تطبيق "دبي الآن" كلاً من جمعية دار البر، ودبي العطاء، ومؤسسة الجليلة، ومؤسسة نور دبي، ودبي الخيرية، وأوقاف دبي، ومؤسسة النساء والأطفال، ومؤسسة تراحم الخيرية والتي تدعم العديد من الأنشطة الخيرية والإنسانية بما فيها وقف المليار وجبة، ومبادرة إفطار دبي، ومبادرة سقيا، ومبادرة تبرع للنزلاء، ومنصة المساهمات المجتمعية "جود"، ودرهم الأمل، وبيت الخير، وخبز السبيل.

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