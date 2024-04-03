شرطة دبي تضبط 383 دراجة نارية وسكوتر كهربائياً في رمضان

المصدر: البيان

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ضبطت شرطة دبي منذ بداية شهر رمضان ولغاية 18 من الشهر الفضيل من ضبط 383 دراجة نارية وسكوتر كهربائيا، وحررت العديد من المخالفات بحق سائقيها نتيجة التهاون وعدم الالتزام بقواعد القيادة في الأماكن المخصصة لها.

وقال سعادة اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، إن هناك شروطاً ووسائل للسلامة يجب على سائقي تلك الدراجات اتباعها عند قيادة الدراجات تتمثل في التقيد بالطرق والمسارات المسموح بالقيادة فيها، واحترام راكبيها لقوانين السير، ووضع خوذة القيادة، وارتداء السترة العاكسة، وتثبيت ضوء أبيض ساطع وعاكس عند مُقدمة الدراجة، وضوء أحمر ساطع وعاكس للأنوار عند الجهة الخلفية، ويجب أن تكون الدراجات الهوائية مُجهزة بمكابح صالحة.

وأكد اللواء عبد الله علي الغيثي، حرص شرطة دبي على نشر التوعية والثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق بهدف الحد من الظواهر والسلوكيات الخاطئة، بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية والخسائر البشرية على الطرق، منوهاً إلى اهتمام شرطة دبي بإعطاء جميع مستخدمي الطريق من "سائقين، وركاب، ومشاة" حقوقهم في استخدام الطريق لتحقيق أعلى مستويات السلامة، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، وجعل طرق الإمارة أكثر أمناً.

وأوضح اللواء الغيثي أن شرطة دبي لا تألو جهداً في سبيل تقديم تعزيز السلامة المرورية لمستخدمي الطريق، وإشعارهم بالأمان من خلال تكثيف عمليات الضبط المروري الذي يهدف إلى الحد من المخالفات المرورية، وضبط السائقين المُخالفين والمستهترين بأرواح الناس، والمساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة من ضبط أمن الطرق وتقليل حوادث الوفيات فيها.

ودعا اللواء عبدالله الغيثي سائقي الدراجات إلى ضرورة الالتزام بالقواعد والإرشادات المرورية، والتقيد بالطرق والمسارات المسموح القيادة فيها، وكذلك الالتزام بكافة مُتطلبات الأمن والسلامة والإرشادات واللوائح المُشار إليها في المناطق المسموح القيادة فيها لضمان حماية الناس.

كما وناشد أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية أو سلوكيات خطرة الإبلاغ عنها من خلال خدمة "عين الشرطة" عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال على خدمة "كلنا شرطة" على الرقم 901، مُتمنياً السلامة للجميع.

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