دبي تحتفي بعمالها وتشاركهم فرحة عيد الفطر

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

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تنظم إمارة دبي 4 احتفالات كُبرى للعُمال سنوياً تقديراً لدورهم وذلك في عيد الفطر وعيد الأضحى واليوم العالمي للعُمال ورأس السنة تتضمن عروضاً موسيقية وفنية ورياضية ومسابقات وجوائز قيمة.

وتنطلق احتفالات عيد الفطر تحت شِعار (نحتفل معاً بالعيد) وتنظم في ثلاثة مواقع رئيسية في جبل علي والقوز والمحيصنة، وسوف تشهد الاحتفالات مسابقات وفرصا للفوز بجوائز قيمة منها سيارات وسبائك ذهبية وهواتف ذكية وبطاقة حسومات.

وتأتي الاحتفالية بعيد الفطر والتي أعلن عنها في مؤتمر صحفي نظمته الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب برعاية من دائرة الأراضي والأملاك بدبي كراعٍ حصريّ، ووشوبا العقارية كراعٍ ماسيّ، وإلينغتون العقارية وشركة أمنيات كراعٍ ذهبي، وطيران الإمارات كناقلٍ رسمي، إلى جانب جائزة تقدير العالمية، وشركة مليبار كداعمين رئيسيين.

وستشمل الاحتفالية سوقاً عمالياً يحاكي الأسواق القديمة ويعرض مواد غذائية وحرفا يدوية محلية ومنتجات العمال الأساسية، كما ستنظم بطولاتٍ رياضية يقوم المشاركون فيها بالتنافس مثل الكريكيت وكُرة الريشة والكُرة الطائرة وكُرة القدم وكرة السلة.

وستتضمن الفعاليات فقرات للأسئلة والأجوبة لإثراء معارف ومعلومات جمهور الحاضرين.

ورصدت الاحتفالية جوائز قيمة مقدمة من العديد من الجهات الراعية منها تذاكر سفر مُقدمة من طيران الإمارات كناقلٍ رسمي للحدث و 3 سيارات نيسان صني جديدة و 150 هاتفا محمولا و600 بطاقة حسومات خاصة مقدمة من جائزة تقدير، بالإضافة إلى 300 سبيكة ذهبية مقدمة من شركة مليبار.

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