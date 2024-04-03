«زايد العليا» تقدم برامج عالمية لـ 462 من طلبة التوحد

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تقديمها برامج رعاية وتأهيل بمعايير عالمية معتمدة لـ462 من طلبة التوحد المسجلين في مراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها في إمارة أبوظبي، منهم 184 طالباً وطالبة بمركز أبوظبي للتوحد في أبوظبي، و120 بمركز العين للتوحد في منطقة العين، و71 في التأهيل الزراعي، و37 بمركز مدينة زايد للرعاية والتأهيل، و17 بمركز أبوظبي للرعاية والتأهيل، و15 طالباً بمركز غياثي للرعاية والتأهيل، و3 طلاب بمركز السلع للرعاية والتأهيل، و4 طلاب بمركز القوع للرعاية والتأهيل، و5 طلاب بمركز المرفأ للرعاية والتأهيل، و4 طلاب بمركز الوقن للرعاية والتأهيل، إضافة إلى طالبين بمركز العين للرعاية والتأهيل.

العمل المشترك

ودعت «زايد العليا»، بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، إلى تضافر الجهود وتعزيز العمل المشترك بين كافة مؤسسات الدولة، لا سيما المؤسسات البحثية وعلى رأسها الجامعات والمراكز العلمية المتخصصة، للوقوف على أسباب تسارع انتشار اضطراب التوحد

وبرعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تنظم المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع مجموعة لوتس هولستك المؤتمر الدولي للتوحد «تحديات وحلول» في أبوظبي من 27 إلى 30 أبريل الجاري، انطلاقاً من نجاح النسخ السابقة للمؤتمر، واستكمالاً للنجاحات التي تحققت في مجال رعاية وتأهيل مختلف فئات أصحاب الهمم، لا سيما الأشخاص ذوي التوحد.

مجلة علمية

وسيتم الإعلان خلال افتتاح المؤتمر عن إصدار أول مجلة علمية متخصصة برعاية ودعم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومحكمة في أبحاث التوحد تحقيقاً لتوفير أفضل وسائل العلاج والممارسات لأصحاب الهمم فئة التوحد، ومن أجل تخفيف معاناتهم وأسرهم وتمكينهم لدمجهم في المجتمع وتحقيقاً لذلك لنشر الوعي المجتمعي بهم.

وأكد عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، حرص دولة الإمارات على توفير حياة كريمة لكافة شرائح المجتمع، لا سيما أصحاب الهمم ومنهم ذوو اضطراب التوحد، حيث قامت بإنشاء مراكز متخصصة لرعايتهم وتأهيلهم والعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز