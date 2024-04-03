مبادرة مشتركة لتوزيع هدايا العيد في دبي

المصدر: دبي – مرفت عبدالحميد

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نظّمت الجمعية الباكستانية في دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، مبادرة توزيع هدايا العيد على الأسر والأطفال.

حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز التلاحم المجتمعي بين فئات المجتمع، وإبراز مشاعر الألفة والمحبة والترابط بين شرائحه المختلفة، لا سيما في هذا الشهر الكريم.

ونظمت الجمعية المبادرة في مقرها بمنطقة عود ميثاء، حيث تم تقديم الملابس وألعاب الأطفال والمواد الغذائية لـ 386 من الأطفال المستحقين كهدايا مبكرة للعيد.

وبهذه المناسبة أكد الدكتور عمر المثنى، المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والرقابة في هيئة تنمية المجتمع، أن إمارة دبي قدمت نموذجاً عالمياً لاستقطاب ودمج الثقافات المختلفة، التي تعيش بسعادة على أرضها. وأضاف الدكتور المثنى أن الهيئة تحرص على تفعيل وتعزيز دور المنشآت الأهلية والقطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية واستدامة هذا الدور.

ومن ناحيته أكد زاهد حسن، الأمين العام للجمعية الباكستانية بدبي، أن المبادرة تجسد قيم شهر رمضان، الذي يحث على التعاون وتعزيز أخلاقيات وسلوك المسؤولية المجتمعي، وتهدف إلى إدخال البهجة والفرحة على قلوب الأسر والأطفال ورسم البسمة على وجوههم في العيد، وكجزء من رد الجميل للمجتمع الإماراتي الذي أرسى قيم العطاء وفتح أبواب الخير على مصراعيها للعالم أجمع.

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