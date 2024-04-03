مذكرة تفاهم في دبي لتوفير فرص عمل لحديثي التخرج

المصدر: دبي-البيان

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أبرم مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي مذكرة تفاهم مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، يقدم بموجبها المركز فرص عمل تدريبية للمواطنين حديثي التخرج في مختلف تخصصات المركز ذات الصلة بمراكز العلاج والتأهيل ووضع برنامج مكثف والإشراف على خطة تدريبهم، وذلك ضمن مبادرات برنامج «طموحي» للإرشاد المهني التابع للدائرة.

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إن إطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع مركز إرادة يجسّد الالتزام بتنمية الكوادر الوطنية وتعزيز قدراتهم تماشياً مع دعم الرؤى المستقبلية لإمارة دبي بمواهب مبتكرة وعقول متميزة وخبرات تنافسية عالمياً، إيماناً بأن الاستثمار في العقول الشابة هو السبيل الأمثل نحو مستقبل مزدهر.

وأثنى عبدالرزاق أميري المدير التنفيذي لمركز إرادة على أهمية تعزيز التعاون مع دائرة الموارد البشرية لما له من أثر إيجابي في إكساب المعرفة والمهارات لدى المتدربين من الكفاءات الوطنية للخريجين من طلبة الجامعات، والاستفادة من الخبرة الضليعة للدائرة في مجال تصميم البرامج التدريبية ومتابعة تنفيذها وآلية اختيار المرشحين في البرامج.

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