شرطة دبي تكرّم الشركاء والرعاة والإعلاميين

المصدر: دبي- البيان

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كرّم اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، عدداً من الشركاء والرعاة والإعلاميين من مختلف الجهات، الذين لهم دور في دعم قطاع إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي في شرطة دبي.

وذلك بحضور العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعميد عبيد مبارك بن يعروف الكتبي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات، والعقيد الأستاذ الدكتور سعود الرميثي، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.

وأكد اللواء علي غانم، أن عقد الشراكات هي ركيزة للعمل الناجح، وأن شرطة دبي من المؤسسات التي استطاعت أن تخلق شراكات عديدة مع مختلف الجهات، وبناء جسور التواصل مع القطاع الخاص بهدف خلق وسط، وبيئة مُشتركة ومُحفزة تساهم في رفع مستوى الأداء في العمل، وتحقيق أعلى مستويات من السعادة والإيجابية للمجتمع عبر تنفيذ وإطلاق العديد من الأنشطة والمبادرات في مختلف المجالات.

وشهد الحفل تكريم 24 جهة من الشركاء، و28 جهة من الرعاة، و25 إعلامياً وصحفياً، وكذلك تكريم فرق العمل المشاركة وفريق التنظيم، فيما عبر المشاركون في الحفل عن شكرهم وتقديرهم لشرطة دبي على التواصل البناء والدور الريادي في تعزيز هذه الشراكات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المُشتركة، وتعزيز سمعة إمارة دبي.

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