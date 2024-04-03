تعاون بحثي بين «تريندز» ومعهد البرازيل-أفريقيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومعهد البرازيل-أفريقيا، اتفاقية تعاون للبحث والدراسات الاستراتيجية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وذلك بحضور سيدني ليون روميرو، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى دولة الإمارات.

وتشمل الاتفاقية التي تمت في مقر «تريندز» بأبوظبي، ووقعها كل من الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، والدكتور جواو بوسكو مونتي، رئيس معهد البرازيل- أفريقيا، مجالات متنوعة، بدءاً من إجراء البحوث والدراسات المشتركة حول الأمن الغذائي والتغيرات المناخية والهجرة والأمن السيبراني، مروراً بتنظيم الفعاليات المشتركة مثل المؤتمرات والندوات وورش العمل، وصولاً إلى تبادل الخبراء والباحثين بين الجانبين ونشر الأبحاث والدراسات المشتركة في مجلات علمية محكمة.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون بين «تريندز» ومعهد البرازيل-أفريقيا، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وعلى هامش التوقيع، عقدت جلسة حوارية ، تركزت حول أهمية ودور البحث العلمي في العلاقات الدولية عامة وأمريكا اللاتينية وأفريقيا خاصة.

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