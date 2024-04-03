«حماية» تناقش مبادرات دعم العملية التعليمية

المصدر: دبي - البيان

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ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع مجلس أمناء مدارس حماية للتربية والتعليم في نادي الضباط، بحضور اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة.

واللواء علي غانم مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، وأعضاء المجلس من مختلف الإدارات العامة.

وأكد معالي الفريق المري، خلال الاجتماع، أن إنشاء مدارس حماية للتربية والتعليم جاء لدعم موظفي القوة وأسرهم من خلال توفير تعليم ذي جودة عالية، وبيئة تعليمية تسهم في ارتقاء الطلبة، لافتاً إلى أن اجتماعات مجلس أمناء مدارس حماية تناقش مبادرات واقتراحات نوعية من شأنها دعم العملية التعليمية في المدارس وتطويرها بشكل مستمر ومستدام، ما يضمن الارتقاء بالعملية التعليمية.

وناقش الحضور قرارات الاجتماعات السابقة، إضافة إلى المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، ومنها التخصصات العلمية لخريجي مدارس حماية، وصندوق حماية للتعليم، والمنصة الذكية للمدرسة، والموقع الإلكتروني لمدارس حماية، إلى جانب التكلفة التشغيلية لمدارس حماية.

التخصصات

واستمع الفريق المري من العقيد الدكتور منصور البلوشي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، إلى شرح حول التخصصات العلمية لخريجي مدارس حماية، حيث تم تنظيم ورشة «كيف تختار تخصصك» وتوزيع استبيان بين الطلاب لتحديد التخصصات العلمية التي يرغبون في الانضمام لها، وتنفيذ معرض الإرشاد الأكاديمي بمشاركة 25 جامعة في الدولة وعرض أكثر التخصصات طلباً، إضافة إلى توفير منح للتخصصات الأكثر طلباً.

كما استمع الفريق المري من العقيد فيصل الخميري، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في الإدارة العامة للتميز والريادة، إلى شرح حول مشروع تطوير مدارس حماية من خلال عرض الخطة المستقبلية والتكلفة التشغيلية والتنبؤ بعدد الطلاب وخيارات الخطة المستقبلية.

واستعرض العقيد الدكتور إبراهيم بن سباع المري، رئيس مجلس الابتكار، مبادرة مبتكرون حماية وهي مسابقة لتحفيز التفكير الابتكاري والإبداعي لطلاب حماية.

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