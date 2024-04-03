متحف المستقبل يشارك في مبادرة «وسيلة الخير»

المصدر: دبي - البيان

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شارك موظفو «متحف المستقبل» في توزيع وجبات الإفطار بمحطة العبرة الرئيسة في خور دبي، ضمن مبادرة «وسيلة الخير»، التي أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

وذلك في إطار حرص المتحف على دعم المبادرات الإنسانية والخيرية لتعزيز التضامن الاجتماعي.

وتهدف هذه المشاركة المثمرة من متحف المستقبل إلى تقديم الدعم للمحتاجين في شهر رمضان المبارك، ضمن سلسلة مبادرات «رحلة الخير»، التي أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي في بداية الشهر الفضيل، ومن المخطط توزيع 8000 وجبة في شهر رمضان المبارك.

وقال ماجد المنصوري نائب المدير التنفيذي لمتحف المستقبل: «حرصنا على المشاركة في مبادرة وسيلة الخير، انطلاقاً من التزامنا دعم المبادرات الإنسانية والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع، وتعزيز التواصل والتضامن بين أفراده».

وأضاف: «هذه الشراكة المتجددة بين متحف المستقبل وهيئة الطرق والمواصلات بدبي تأتي في إطار عملنا المشترك والدائم على تحقيق إنجازات مهمة في مختلف مجالات التنمية والتقنية والاجتماعية». وأعرب راشد عبدالكريم الملا مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن بالغ سروره بمشاركة موظفي متحف المستقبل موظفي الهيئة في تجهيز وتوزيع وجبات الإفطار في إطار مبادرة (وسيلة الخير) الرمضانية من الهيئة.

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