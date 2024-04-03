«البنية التحتية»: مشروع مركز العوير إضافة مستقبلية للخدمة الصحية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تفقّد المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، سير العمل في مشروع مركز الرعاية الصحية الأولية بمنطقة العوير بإمارة دبي.

وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشاريع التنموية التي تشرف على تنفيذها الوزارة في مختلف مناطق الدولة.

واطّلع خلال الزيارة على نسبة إنجاز المشروع الذي يقع على مساحة 3300 متر مربع، والمكون من مبنى عبارة عن طابق أرضي وأول، بالإضافة إلى مبنى لتقديم الخدمات المختلفة للمركز، ومن المقرر أن يتم إنجازه خلال الربع الأخير من العام الجاري 2024، وقد تجول في مرافق المشروع الذي شهد تطوراً ملموساً على صعيد الأعمال الإنشائية وفق أعلى المعايير والمستويات العالمية.

وأوضح أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتوفير المباني الصحية المميزة للمواطنين والمقيمين على أرضها، حيث تضع الشأن الصحي على رأس الأولويات الوطنية من خلال التوسع في إنشاء المراكز الصحية والطبية.

وأكد أن المركز يمثل إضافة مستقبلية حقيقية لمنطقة العوير على صعيد قطاع الخدمة الصحية، حيث تم تصميمه طبقاً لأحدث المواصفات المعمارية، من خلال البناء بطريقة الخرسانة مسبقة الصب «بريكاست» عبر تطبيق المؤشر الذكي، وذلك في إطار توجه الدولة نحو الاستدامة وتقليل النفايات الناتجة عن عملية البناء، وزيادة العمر الافتراضي للمبنى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز