حاكم الشارقة يهنئ الرئيس المصري بأدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

المصدر: الشارقة ــ وام

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بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تهنئة، إلى عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.

إلى ذلك، وجه صاحب السمو حاكم الشارقة، هيئة الطرق والمواصلات بالبدء برصف الطرق الداخلية في أحياء الساف والغيل بمدينة كلباء، وذلك بالتوازي مع مشروع الصرف الصحي، الذي ستقوم به دائرة الأشغال العامة في الأحياء. ويأتي توجيه سموه استكمالاً لمشروعات التنمية في مدن ومناطق الإمارة، وتعزيز بنيتها التحتية بأفضل شبكات الطرق والصرف الصحي، وإضافة المرافق الخدمية التي تعزز من مستوى الحياة الاجتماعية وترابط الأسر في الأحياء السكنية.

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