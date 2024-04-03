توزيع 2500 وجبة «كسر الصيام» يومياً في العين

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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أعلن الدكتور أحمد عبيد الظاهري، مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة العين توزيع المركز 2500 وجبة كسر الصيام يومياً، في مواقع محددة في المدينة،بالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأضاف: في إطار مشروع إفطار الصائم يتم توزيع 3000 وجبة بشكل يومي موزعة على 9 خيام إفطار، و6 نقاط توزيع تم تركيزها وتحديدها في المناطق العمالية والبعيدة عن مركز المدينة، مؤكداً أن موائد إفطار صائم، التي أقامها مركز العين التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن مشاريعها الرمضانية الرائدة، تستقبل مئات الصائمين على مستوى منطقة العين.

وموضحاً أن طاقم عمل مركز العين يحرص على الوقوف على الاستعدادات والترتيبات التي أعدت لاستقبال الصائمين وتقديم أفضل الخدمات لهم، ولا سيما أن مشروع إفطار الصائم يعد من المبادرات المجتمعية المهمة للهيئة في الشهر الفضيل، والتي تهدف إلى بث روح التكافل بين أفراد المجتمع.

ولفت إلى توزيع مركز العين المير الرمضاني الذي يدخل في نطاق العمل الخيري، والسير على نهج الإمارات في العطاء.

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