«الاتحاد للماء والكهرباء» تستعرض جهودها وإنجازاتها في ملتقى للشركاء

المصدر: عجمان ـ وام

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نظمت شركة الاتحاد للماء والكهرباء الملتقى الثاني لشركاء الاتحاد الاستراتيجيين في عجمان، لتسليط الضوء على جهود الشركة وإنجازاتها خلال المرحلة الماضية.

و ثمن يوسف أحمد آل علي الرئيس التنفيذي للشركة دور «الشركاء» في مسيرة نجاحات وإنجازات الشركة، مشيراً إلى أن الملتقى فرصة مهمة لتعزيز التعاون.

وأشار يوسف آل علي الرئيس التنفيذي للشركة إلى استثمار ما يزيد على خمسة مليارات درهم نتج منها العديد من المشاريع الحيوية ،عطفاًعلى استكمال شبكة لتوزيع المياه تتكون من محطات للتخزين بسعات تخزينية كبيرة لإيصال المياه المحلاة من محطة نقاء إلى كل من إمارات رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والمنطقة الوسطى لإمارة الشارقة.

ولفت المهندس عامر المنصوري رئيس إدارة الفوترة الذكية في الشركة إلى المباشرة في واحد من المشاريع المهمة على مستوى كافة الإمارات الشمالية والذي سيتم من خلاله استبدال كافة العدادات الميكانيكية القديمة إلى عدادات ذكية وربطها بالأنظمة الذكية في الشركة التي ستقوم بأتمتة الفوترة، مشيراً إلى الانتهاء من استبدال 99 % من عدادات المياه و97 % من عدادات الكهرباء.

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