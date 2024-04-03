مذكرة تفاهم للارتقاء بمنظومة القطاع الاجتماعي

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت وزارة تنمية المجتمع، ودائرة تنمية المجتمع – أبوظبي مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، ودعم وتمكين الروابط والشراكات الاستراتيجية بينهما وتعزيز العمل المشترك بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة في القطاع الاجتماعي.

شهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم، كل من، معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، والدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، إضافة إلى عدد من القيادات من كلا الجانبين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الطرفين فيما يتعلق بالمؤسسات والمراكز غير الحكومية العاملة في القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي ومزاولة أنشطتها، وتفعيل دورها في المجتمع وتمكينها من تقديم خدمات متخصصة بما يسهم في تعزيز جودة حياة كافة أفراد المجتمع.

كما تهدف المذكرة إلى تعزيز جودة الخدمات الاجتماعية من خلال مواصلة الارتقاء بمنظومة الترخيص والتفتيش والرقابة وفقاً للتشريعات السارية، من خلال خطط تواصل وتنسيق مشتركة بين الجانبين، تعكس تكاملية الأدوار بين المؤسسات الاتحادية والمحلية لدى كل إمارة، علاوة على تعزيز التعاون والتنسيق المجالات التشريعية والسياسات المتعلقة بالمراكز والمؤسسات العاملة في القطاع الاجتماعي وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال وكل ما تقتضيه طبيعة العمل وما يستجد عليها.

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