«طيور الخير» تغيث شمال غزة بـ 138 طناً من المساعدات

المصدر: غزة - البيان ووام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية «طيور الخير» الإسقاط الجوي الـ 22 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.

وبلغت المساعدات الإماراتية أمس 138 طناً، وشملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي «C17» تابعتين للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرة «C130» تتبع للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر 3 طائرات، حملت 82 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات، التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية «طيور الخير» إلى 1153 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

كما أعلنت قيادة العمليات المشتركة، وضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، عن تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلاح الجو الملكي الأردني ثامن عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الغذائية على شمال قطاع غزة، حيث بلغت كمية المواد الإغاثية التي تم إسقاطها بواسطة الإمارات 56 طناً من المساعدات.

ويستمر تنفيذ هذه العملية تجسيداً للتعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، وبشكل خاص في المناطق التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة.

وتأتي عملية «طيور الخير» في إطار عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز