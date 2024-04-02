تكريم 60 فائزاً بمسابقة القرآن الكريم في عجمان

المصدر: عجمان-عصام الدين عوض

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شهد الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري في عجمان، الحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم الدورة الـ 6 والتي تنظمها جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية بعجمان، وأقيم الحفل مساء أمس بقاعة الشيخ زايد للمؤتمرات بجامعة عجمان، وكرم خلالها 60 مشاركاً ومشاركة من الفائزين، كما بلغ عدد المشاركين في الجائزة 250 مشاركاً تأهل منهم 70 مشاركاً ومشاركة، إضافة إلى تكريم لجنة التحكيم والراعي للجائزة خليفة سلطان بن حارب المهيري.

وأكد أحمد حسن الفورة رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الهدف من الجائزة غرس حب القرآن الكريم في نفوس الناشئة، وتنمية المواهب المتميزة في حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية بين أبنائنا، وتنمية روح التنافس والعمل كفريق واحد بين المشاركين في المسابقة، واكتشاف الأصوات الحسنة في تلاوة القرآن الكريم وتشجيعها ومتابعتها.

وقالت منى صقر المطروشي، المدير العام لجمعية التنمية الاجتماعية والثقافية: درجت الجمعية سنوياً على تنظيم مسابقة القرآن الكريم، لافتة بأن فئات الجائزة تشمل حفظ 20 جزءاً من القرآن الكريم و10 أجزاء و5 أجزاء، إضافة إلى 3 أجزاء وجزء عم للطلبة صغار السن، كما شارك في المسابقة 8 من أصحاب الهمم، منهم إماراتيون، وكذلك من جنسيات مختلفة.

وذكرت أن هناك أكثر من 10 مراكز لتحفيظ القرآن الكريم في الإمارة شاركت في المسابقة، كما أن الجائزة تهدف إلى حفظ وتلاوة وتجويد القرآن الكريم، مؤكدة أن الجائزة تشهد سنوياً زيادة في عدد المشاركين، كما تهدف إلى إيجاد جيل حافظ لكتاب الله، ومحيي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحث الطلاب على التحلي بالأخلاق السامية وتهذيب السلوك والارتقاء بالمجتمع.

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